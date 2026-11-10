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俄烏睽違9個月重啟談判 領土與歐洲安全成焦點

中央社／ 基輔／華盛頓10日綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭官員今天起將在美國斡旋下舉行兩天會談，這是雙方自2月以來首度談判。美國總統川普上週表示，俄烏可望達成廣泛和平協議，內容可能涵蓋歐洲安全議題。

路透社報導，法國、德國及歐洲聯盟執行委員會等歐洲各方將派官員前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），但俄羅斯已明確表示，不希望歐洲國家參與談判。

基輔官員則說，烏克蘭代表團將另行與歐洲盟友會面，說明談判進展，正式會談預計將於格林威治時間今天上午6時30分（台北時間下午2時30分）左右開始。

烏克蘭代表團團長烏梅洛夫（Rustem Umerov）昨天表示：「我們正竭盡全力，確保歐洲能夠參與外交進程。」

俄羅斯代表團再度由克里姆林宮幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）擔任首席談判代表，其他成員還包括首次參與談判的俄羅斯外交部副部長雷亞布可夫（Sergei Ryabkov）以及高階軍官齊加爾洛夫斯基（Yuri Zhigarlovsky）。

川普上週在白宮與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）特使私下會面後表示，和平協議或許很快就能達成。

川普過去多次表示，這場二戰以來歐洲最血腥衝突即將落幕，但始終未能促成任何協議。不過，在美國數月來將注意力集中於伊朗戰事後，相關談判近幾週再度活躍了起來。

普丁目前並未公開釋出任何訊號，顯示他有意改變原先立場，也就是要求烏克蘭交出整個東部頓巴斯（Donbas）地區，才願意達成和平協議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則堅定拒絕割讓烏軍將士浴血捍衛的領土。俄軍今年在前線的推進速度幾乎陷入停滯。

談判前夕，澤倫斯基表示，烏克蘭近期在戰場上的表現提升了談判籌碼，包括收復頓巴斯地區頓內茨克州（Donetsk）部分領土。

他昨天在例行晚間談話中還說，俄軍傷亡人數創下新高；莫斯科否認相關說法。澤倫斯基也呼籲華府設法說服克里姆林宮結束戰爭。

美國官員告訴路透社，美方談判代表認為，澤倫斯基與普丁可能願意在領土這項關鍵議題上妥協，雙方各自作出部分讓步。擬議中的協議將包含結束戰爭、提供安全保障以及烏克蘭加入歐盟的路線圖。

不過，烏克蘭高階官員強烈否認政府會考慮作出這類讓步。這名官員表示，領土問題只能在兩國領導人層級討論，而且必須以烏克蘭獲得相應安全保障為前提。

俄烏 烏克蘭

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