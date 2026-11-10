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巴拉圭新總統促高官請辭 檢方請美等國追查資產

中央社／ 亞松森9日綜合外電報導

巴拉圭銀行危機造成近300萬人無法動用帳戶存款之際，總統阿里亞納今天要求全體部長及高階官員提出辭呈。此外，巴拉圭已請求美國等國協助，追查與倒閉銀行有關的海外資產。

綜合法新社和路透社報導，原任副總統的阿里亞納（Pedro Alliana）6日接任總統，接替因ueno bank倒閉案遭參議院彈劾免職的潘尼亞（Santiago Pena）。

阿里亞納表示，他已指示幕僚長「要求部長、各部門首長及擔任信任職務的最高層級政府官員提出辭呈」。

他在社群平台X寫道：「我的目標是提升政府內部協調，確保施政更有效率。」他並表示，「所有機構都將完全正常運作」。

阿里亞納同時提名希萊納（Jorge Schreiner）出任央行總裁。

希萊納曾擔任央行董事兩年，至1999年卸任，並曾執掌巴拉圭證券委員會10年，至2013年卸任。國會已批准這項任命，並任命前銀行監管機關首長黎瓦羅拉（Fernando Rivarola）為央行董事。

黎瓦羅拉在7月的一份報告中，對ueno bank的狀況提出警訊。這份報告於10月初外流至當地媒體，引發危機，導致這個南美洲國家政局驟變，時任央行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）與前總統潘尼亞雙雙遭到撤職。

巴拉圭中央銀行3日接管ueno bank，導致近300萬人無法動用存款，引發大規模示威。

央行5日開始透過存款保障基金返還存款，截至7日已向近120萬人返還約1億6000萬美元。

2023年上台的潘尼亞曾持有這家銀行控股公司的股份，直到去年才出售持股。

他被控運用總統職權，將數百萬元政府存款轉入ueno bank，且儘管已有人對問題貸款及償債能力提出警告，他仍隱瞞或淡化銀行的財務困境。

潘尼亞遭彈劾後，當局隨即將他軟禁，並於週末搜索他的住所，作為銀行倒閉案調查的一環。

另一方面，巴拉圭檢方表示，已請求美國、盧森堡及阿根廷協助，追查並追回與ueno bank有關的海外資產。

檢察官多爾丹（Manuel Doldan）在記者會上表示，他正與這3國聯繫，以查明受調查的個人及企業名下資產，其中包括前總統潘尼亞。

檢方新聞稿指出：「目前正著手查找並保全海外資產，以便將資產追回國內，賠償受害者。」

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