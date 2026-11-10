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法國控伊朗駭超市冰箱揚言制裁 檢方還原網攻手法

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
法國巴黎連鎖超市「Intermarché」的製冷系統10月遭網路攻擊，導致多家門市食物腐爛並引發火災。路透
法國巴黎連鎖超市「Intermarché」的製冷系統10月遭網路攻擊，導致多家門市食物腐爛並引發火災。路透

法國今天表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊是上月對法國超市冰箱發動「前所未見」網路攻擊幕後黑手，矢言在歐洲層級對伊朗祭出制裁。巴黎檢方提到革命衛隊網軍攻擊手法。

法新社報導，法國大批超市10月11日和12日遭遇網攻，導致冰箱溫度升高，部分超市被迫丟棄所有易腐食品存貨。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）談到這波網攻時表示：「我能證實這波攻擊是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發動。」

巴霍在巴黎舉行的七大工業國集團（G7）外長會議場邊說：「這波攻擊規模與侵略程度都前所未見。」

他說：「這是我國領土首次遭遇以破壞為目的的大規模網路攻擊，對國家利益與法國人民安全構成重大攻擊。」

●法國召見伊朗大使 揚言制裁

巴霍僅直接提及針對法國超市系統的攻擊，表示這波攻擊鎖定700個據點。不過其他歐洲國家也傳出類似事件。11月2日至少另有9個歐洲國家超市冷凍系統疑似遭到網攻。

巴霍表示，法國已召見伊朗駐巴黎大使，「針對這起極其嚴重的行為提出強烈抗議」。

他說：「我們將採取任何其他必要且合乎比例的措施以回應這起事件，無論公開與否，並且嚇阻任何企圖重蹈覆轍的人。」

他還說：「我們將在歐洲層級對所有涉案者實施制裁。」

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）隨後表示：「我們的回應應強而有力。」卡拉斯還說自己才剛得知法國將這波攻擊歸咎於伊朗。

●法國檢方追查伊朗網軍 揭露遠端操控手法

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）在另一項聲明中說，他們已對伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下神秘網路單位「沙希德卡維」（Shahid Kaveh）涉嫌發動這些攻擊展開調查，並形容這是「隸屬伊朗伊斯蘭革命衛隊網路電子司令部（IRGC-CEC）的攻擊型網路單位」。

外界對「沙希德卡維」所知甚少，不過分析人士長期觀察到擁有龐大行動網絡的革命衛隊近年積極將觸角伸向網路戰。

貝庫歐表示已對負責人及其兩名副手展開司法調查，但未公布這3名調查對象的姓名。

貝庫歐說：「這個單位作案手法一大特徵是使用波斯語，以及可追溯至伊朗境內終端的IP位址。」

貝庫歐表示，駭客透過網頁介面遠端控制設備，「啟動異常且無限期的除霜循環」。

貝庫歐還說，原本在溫度超過特定門檻時會發出警報的感測器安全警示功能也「同時遭到停用」。

伊朗 網攻 法國

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