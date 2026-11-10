北韓官媒：試射新型高速魚雷 預定2027年交付海軍

北韓官媒今天報導，北韓昨天在東海試射新型高速魚雷，預定2027年交付海軍服役。這是北韓近期測試的另一款新武器，惟報導中未提及此魚雷的具體規格與參數。

法新社報導，根據官方性質的北韓中央通信社（Korean Central News Agency）報導，這款新魚雷昨天在東海（又稱日本海）試射，預定2027年初交付北韓海軍。

這次魚雷試射前，此一擁核國家近期已試驗一系列新型武器，包括攻擊型無人機、新型精準導引魚雷系統，以及中程極音速飛彈。

這次試射正值北韓大規模擴充海上與水下打擊能力之際，項目包括新型驅逐艦與日益精密的魚雷系統。

北韓中央通信社指出，北韓國防科學院、飛彈總局和水雷武器研究局，昨天共同「驗證新型高速魚雷武器系統的作戰效能」。

報導強調，這次發射「屬於國防科研機構的例行工作，目的是讓武器系統技術達到高度發展水準」。

報導中並未提供這款新型魚雷的規格、性能或發射平台等進一步細節。