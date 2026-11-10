快訊

88歲獨居婦在家跌倒「不慌張也不害怕」 頭一次體悟老去的真諦

才退休半年！高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

黃仁勳婚外情風波延燒！「外遇同款」穿搭遭起底 Dior粉洋裝要價10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

美中俄三方會談恐生變？華爾街日報：北京提1要求遭美方拒絕

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯聖彼得堡一家紀念品店可見繪有美國總統川普（左）、俄羅斯總統普亭（中）與中國大陸國家主席習近平（右）的套娃。美聯社
俄羅斯聖彼得堡一家紀念品店可見繪有美國總統川普（左）、俄羅斯總統普亭（中）與中國大陸國家主席習近平（右）的套娃。美聯社

華爾街日報引述知情人士報導，美中俄正研議在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行三國元首會談，但北京要求事先就議程達成共識、確定會談結果，並由三人各自宣讀備妥的聲明，幾乎不留討論空間。美方拒絕這項提議，希望保留更多交流彈性。雙方對會談形式與議程存在分歧，使三方對話增添變數。

APEC峰會18日至19日將在中國大陸深圳舉行，美中俄起初均對三方會談構想表達開放態度。不過，美國總統川普已明確表示，希望討論核軍備管制，觸及北京長期不願談判的議題。

一名中國官員直言，北京不會同意參與三方核軍備管制談判。中國核武庫規模雖遠小於美俄，但正迅速擴張。報導指，北京擔心參與三方軍備管制談判，可能使中國被鎖定在核武劣勢地位。

美俄之間最後一項主要核武條約「新戰略武器裁減條約」（New START）已於2月到期，且未有新協議接替，使全球兩大核武庫數十年來首度不受任何協議約束。川普政府主張，後續協議必須納入中國，因為中國核武庫擴張速度比美俄都快。

普亭提出三方會談則似乎意在利用川普對克里姆林宮日益友善的態度，藉助中國推動以有利俄羅斯的條件，結束烏克蘭戰爭，並將烏克蘭總統澤倫斯基排除在外。

中國官員透露，北京願意主辦三方會談，也願在事先敲定議程及結果的前提下，討論烏克蘭與其他重大議題；若未完成這些準備，中方更傾向分別舉行雙邊會談。

一名川普政府高階官員則表示，習近平似乎不願與其他兩國元首進行即席交流，北京對會談形式的要求，令人質疑中方是否已準備好直接對話。

接近北京決策圈的人士說，習近平希望獲得歷史性三方峰會的合照、聲明及宣傳效益，卻不願承擔對話難以預測的風險。

曾任拜登政府副國務卿、現任華府亞洲集團董事長的坎伯（Kurt Campbell）表示，這場會談對習近平而言「風險很高，而且極難預測」。他認為，北京更傾向分別處理與華府、莫斯科的關係，並各自換取所要的回報。

華爾街日報解釋，依序宣讀預先備妥的談話內容，是中國外交慣用的方式。習近平與外國元首的會晤，通常連每分鐘的流程都事先安排，談話要點也預先審核，幾乎不留即興發揮空間。

習近平目前正為預定2027年底召開的中共第21次全國代表大會籌備重大高層人事調整，預料將安排新一代親信出任要職。接近北京決策圈的人士表示，在他處理整肅、人事與接班問題之際，與川普及普亭進行未事先安排的對話，正是習近平體制力求避免的不可預測變數。

APEC

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普下週赴中國出席APEC 盼會習近平普丁談伊朗戰事

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向陸方要求同等禮遇

三國峰會 川普：美中俄將討論結束伊朗戰事

美俄烏明重啟和談！川普暗示烏須割地：版圖會不一樣

相關新聞

「唐羅主義」重塑拉丁美洲：巴西的選舉逆轉與委內瑞拉的民主困局

2026年10月，委內瑞拉反對派領導人馬查多（María Corina Machado）在流亡海外近1年後，終於如願回到家鄉。在馬查多返回委內瑞拉3日後，競選巴西總統失利的極右翼候選人弗拉維奧．博索納羅（Flávio Bolsonaro，以下簡稱小博索納羅），則經由阿根廷及厄瓜多逃亡美國。兩位拉丁美洲政治人物在同一個星期內，走向了相反的道路。但無論他們往哪一個方向走，似乎都難以擺脫美國盤據在拉丁美洲上的身影。

美中俄三方會談恐生變？華爾街日報：北京提1要求遭美方拒絕

華爾街日報引述知情人士報導，美中俄正研議在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行三國元首會談，但北京要求事先就議程達成共識、確定會談結果，並由三人各自宣讀備妥的聲明，幾乎不留討論空間。美方拒絕這項提議，希望保留更多交流彈性。雙方對會談形式與議程存在分歧，使三方對話增添變數。

因應混合戰 義大利政府拚年底編制千人反駭客戰隊

親俄駭客組織近期頻頻對義大利政府發動攻擊，義大利外交部長塔加尼也遭駭客在暗網公布個資。為反制「混合戰」，義大利政府積極推...

COP31 氣候峰會土耳其登場 旗艦話題竟然是它

「氣候行動最昂貴的帳單之一就是拖延。」第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）9日在土耳其安塔利亞展開，雙主席國澳洲與土耳其都在開幕式上拋出今年旗艦談判目標「電氣化」，要推動各國在2035年前，將電力占全球終端能源消耗的比重，從目前的20%提高至35％。

提了又作罷？日新版國安戰略 擬不稱陸為「威脅」

日本政府研議在年內修訂的「國家安全保障戰略」中，維持現行戰略對中國的認知，繼續將日益強化霸權主義行動的中國定位為「最大戰略挑戰」，但不打算使用「威脅」一詞。

憂高市在APEC受冷遇 日要陸保證不給差別待遇

亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議將於十八至十九日在大陸深圳舉行。日本政府據報正設法避免首相高市早苗在會議期間遭大陸國家主席習近平冷遇。知情人士透露，日方已向中方尋求保證，希望習近平給予高市與其他國家領導人同等禮遇，若會議出現任何不尋常安排，日本將提出抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。