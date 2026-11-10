因應混合戰 義大利政府拚年底編制千人反駭客戰隊

親俄駭客組織近期頻頻對義大利政府發動攻擊，義大利外交部長塔加尼也遭駭客在暗網公布個資。為反制「混合戰」，義大利政府積極推動在12月新設國防部「反駭客超級工作小組」，編制上千名最優秀網路專家禦敵。

義大利「訊使報」（Il Messagero）今天報導，義大利外交部去年在5樓設立了一個資訊中心，但編制簡單，多半只能處理惡作劇電話或網站遭駭當機，其成立目標不是應付混合戰及透過加密貨幣資助的親俄宣傳，也不足以應付炸彈威脅、駭客攻擊超市冰箱、入侵醫院血液供應系統等新興危機。

塔加尼（Antonio Tajani）日前表示，他和家人都成為親俄駭客組織Noname057（16）的攻擊目標，不過他強調還需查明幕後主導者，因為親俄駭客組織的攻擊是一回事，「若背後證實真的有外國政府勢力介入，那就是另一回事，必須以政治與外交手段回應。」

遭駭客組織列入「懸賞攻擊」名單的除了外長塔加尼，還有義大利郵政與網路安全警察局長加布里埃利（Ivano Gabrielli），以及義大利阿維亞諾市（Aviano）市長扎寧（Paolo Tassan-Zanin），阿維亞諾極具戰略重要性，因為境內設有美國空軍與北約（NATO）基地。

為因應威脅加劇，義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）10日將召開國家公共秩序與安全委員會，全面檢視易成攻擊目標的資訊系統。鑒於近日部分機場收到的假炸彈威脅信件，來自被駭客攻擊的學校系統，會議也將討論如何強化全國學校的網路防禦機制。

目前義大利參議院正積極審議一項強化網路安全的法案，目標在12月初通過。義大利參院外交國防委員會主席加斯帕里（Maurizio Gasparri）向訊使報表示，總理府希望執政聯盟議員加快腳步，「我們需要發出一個訊號，人們感到恐懼，渴望找到答案。」

這項法案建議，成立一個由國防參謀長領導的特別編組來應對混合戰，可望編制多達1200名持有特殊認證的「網路戰士」。該特殊部隊將享有專門資源，招聘該領域最優秀人才，亦即能夠對抗駭客攻擊的網路專家。不過也有部分質疑者認為，增設此特殊編制恐使義大利國防部權力過大，因此法案最後通過內容，仍須經參院討論。