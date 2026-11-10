共和黨慘敗 范斯角逐2028添變數

共和黨在這次美國期中選舉遭遇自一九七○年代水門案以來，最嚴重的慘敗。據外媒報導，年僅四十二歲的副總統范斯與盟友私下苦思是否應投入二○二八年總統大選。

華爾街日報八日報導，范斯十月初和聯邦參議院及副總統辦公室幕僚在白宮附近聚餐，長期擔任范斯顧問的超級政治行動委員會負責人湯普森打趣說，「誰知道呢，也許未來我們還有機會共事」。

不到一個月，范斯在上周期中選舉開票日當天於白宮和川普一起見證席捲全美的歷史性「藍色海嘯」。此時范斯收到老友簡訊，建議他放棄後年大選。

民主黨此次翻轉七個原屬共和黨的參院席位，包括范斯出任副總統前的俄亥俄州席次，並奪回喬治亞及德州等「紅州」州長職位。

部分盟友告訴范斯，他們不相信兩年後會有任何共和黨人贏得總統大選。美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）專家林賽也說，對范斯而言，壞消息是現任副總統很少能贏得大選。

六位消息人士透露，范斯在期中選舉前後，都告訴身邊人士他尚未決定是否角逐白宮。川普聯盟日益分裂，拉美裔選民轉向民主黨，反戰的共和黨人，也對原本承諾美國不再對外用兵的川普政府不滿。

部分長期金主開始將目光投向川普政府外，紐約的部分募款人在選後廿四小時內接到多位金主來電，表明後年無法支持范斯，提議四十八歲的佛州州長德桑提斯等替代人選。這些金主擔心，川普政府內部的人選與川普關係太密切。

不過，兩名親近范斯的人士說，共和黨這次敗選，並非對川普的否定，而是否定美伊戰爭，戰後川普聯盟仍可重建。范斯盟友建議他奪回俄亥俄州參院席位，甚至角逐州長，但都被他拒絕。范斯的副總統身分帶來高知名度，他在黨內民調持續領先，也獲川普長子小唐納大力支持。

消息人士指稱，美軍陸戰隊退伍的范斯從未全心投入後年大選，放棄參選雖可避免妻子與四名年幼子女面臨殘酷的選戰檢視及壓力，他卻可能一輩子陷入「本來能當總統」的糾結。他十月參加美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）市民大會活動時，自嘲拖延症嚴重，可能永遠不會參選。