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被譽為「下一個歐巴馬」民主黨總統提名調查 奧薩夫呼聲高

聯合報／ 國際中心／綜合報導

紐約郵報八日報導，進步派大會Crooked Con上周末舉辦二○二八年民主黨內總統提名意向投票，年僅卅九歲的喬治亞州聯邦參議員奧薩夫以三成八遙遙領先；前四年民主黨的總統候選人、前副總統賀錦麗只拿到百分之○點六，排名第十六。

紐約州聯邦眾議員歐凱秀以一成七排名第二，前運輸部長布塔朱吉以一成四位居第三。賀錦麗與密西根州聯邦參議員斯洛金並列第十六名。

其他拿到個位數支持率的人選，包括伊利諾州長普立茲克、肯塔基州長貝希爾及賓州州長夏皮羅，各百分之四；亞利桑納州聯邦參議員凱利和馬里蘭州長摩爾各百分之三；加州州長紐森百分之二點三。

Crooked Con由民主黨籍美國前總統歐巴馬前幕僚創辦的Crooked Media主辦，邀多位知名自由派人士討論民主黨未來。此一意向投票並非科學抽樣，但反映出民主黨內最活躍的支持者，對後年總統候選人人選的想法。

在上周美國期中選舉前，賀錦麗在幾乎所有後年民主黨總統初選民調皆領先兩位數。據「真清晰政治」網站最新民調，她仍以百分之廿一點八領先；紐森百分之十三點五居次；奧薩夫以百分之十點八排第五。奧薩夫一度被視為這次期中選舉最可能連任失敗的民主黨籍聯邦參議員，結果卻大勝共和黨籍聯邦眾議員柯林斯，加上奧薩夫口才出眾，被譽為「下一個歐巴馬」，外界看好他是後年總統候選人的有力人選。

不過，奧薩夫在這次選戰期間表明，自己無意參選（下屆）總統。他十月在辯論會被問到是否承諾做滿聯邦參議員六年任期時，他答道，「會」，「我對選總統毫無興趣，我是選參議員」。

奧薩夫在多項重要議題和黨內極左派立場不同。他反對全民健保、「綠色新政」（ＧＮＤ）和廢除移民與海關執法局（ＩＣＥ），也反對擴大聯邦最高法院。

民主黨 喬治 賀錦麗

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