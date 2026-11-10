川普通話以色列總理 促推進加薩和平

美國新聞網站Axios八日引述知情人士報導，總統川普五日與以色列總理內唐亞胡通話時，要求以色列採取具體步驟推動加薩和平計畫。

隨著十月廿七日以色列國會大選結束，川普希望全力推動加薩和平計畫，且無論以色列最後是由內唐亞胡或反對派籌組新政府，都不受影響。

這項由川普推動的廿點和平路線圖，核心內容包括解除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯武裝、實現加薩非軍事化，並將加薩治理權移交給全新、無黨派色彩且純粹由專家組成的巴勒斯坦政府。

鑒於此前正值以色列大選期間，川普政府為了避免該計畫成為政治敏感議題而一度暫緩執行數月。

去年以哈達成第一階段停火且釋放人質後，川普的和平理事會就持續推動相關工作，去年七月並與哈瑪斯達成十五點協議，除了同意解除武裝，並將民政和維安的控制權移交給全新的專家政府。

然而，內唐亞胡基於國內政治考量而始終拒絕推動。川普女婿兼美國和平任務特使庫許納八月訪以時對內唐亞胡說，哈瑪斯首度同意解除武裝，呼籲以方測試其誠意。但內唐亞胡至今仍懷疑哈瑪斯正在加薩重整旗鼓且重新武裝。

一位美國官員說，重建將採漸進式，只有在確認解除哈瑪斯武裝有所進展後才會開始。和平理事會九月也在聯大公布為期六個月、共廿四點五億美元（約新台幣七八○點三億元）的初步復甦計畫。