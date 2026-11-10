俄烏重啟和談 川普暗示烏克蘭須割地

美國總統川普接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」的專訪八日播出。對於結束俄烏戰爭，他認為，「我們已距離達成協議非常接近」，但協議將使烏克蘭的領土略有不同。

川普女婿兼美國和平任務特使庫許納、美國中東特使兼和平任務特使威科夫將赴阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加由美國主導的美俄烏三方工作層級會談，預定十、十一日舉行。

俄烏均表示，這次會談將聚焦戰後的安全保障。澤倫斯基說，烏克蘭與盟友已討論類似北約（ＮＡＴＯ）盟約第五條集體防衛條款的安排，核心在於若俄羅斯又入侵烏克蘭，烏克蘭的西方盟友將由哪些國家、何時與運用什麼手段回應。

部分歐洲國家考慮在烏俄達成和平協議後，派兵進駐烏克蘭。但俄國警告，這些歐洲部隊將被視為合法攻擊目標。

克里姆林宮也說，任何協議也必須為俄國提供戰後的安全保障。法國外長巴霍八日說，包含法國的歐洲國家本周將派代表參與在阿布達比舉行的烏克蘭問題會談。歐盟執委會主席范德賴恩九日聲明，歐盟也將派代表參與。

領土問題仍是俄烏間的重大分歧。美國國務卿魯比歐八日飛往巴黎出席七大工業國集團（Ｇ７）外長會議前說，關鍵在於，烏克蘭甚至更廣泛的歐陸，戰後的安全架構到底是什麼樣貌；「我認為，川普總統暗示的就是這點，也就是各方對（俄烏）衝突結束後的安全架構規畫，已有一些進展」。

但魯比歐坦言，「顯然我們必須先結束這場衝突，才能進入那個階段」；尚未敲定任何事，也許在阿布達比能有進展。

魯比歐將全程出席這次Ｇ７外長會議，兩天會期都將與會，而上次三月時他只出席一天。