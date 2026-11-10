三國峰會 川普：美中俄將討論結束伊朗戰事

美國總統川普八日指稱，他下周將在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，和中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭會面，討論結束伊朗戰事與無核化等議題。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆九日在例行記者會說，中方就中俄美元首會晤，和相關方保持溝通，「我目前沒有可以提供的訊息」。

川普八日說，他將前往大陸，出席預定十八、十九日在深圳舉行的ＡＰＥＣ領袖會議；「我想，其中一場會議將是與普亭總統及習主席會面，那會很有意思。我們會談很多事，包含無核化。我們會談很多議題，也正致力結束伊朗戰事」。

華盛頓郵報外交事務專欄作家伊格納西斯六日則引述一位知情美國官員報導，財長貝森特已和大陸聯繫，利用北京對德黑蘭的影響力結束伊朗戰事。

伊格納西斯說，川普所屬的共和黨上周在美國期中選舉大敗後，貝森特在川普授意下聯繫大陸，而川普及美國副總統范斯均已將這次敗選歸咎這場戰事。伊格納西斯還說，川普雖揚言在期中選舉後恢復對伊朗的軍事行動，美國國防部長赫塞斯也為此做好準備，但川普政府對伊朗外交事務目前由范斯主導。

美國新聞網站Axios十月廿八日引述美國官員及知情人士報導，伊朗最高國安委員會秘書雷札伊與最高領袖穆吉塔巴有直接溝通管道。范斯主動向川普提議致函雷札伊且在信中強調，若要透過談判避免美國重啟攻擊，就必須討論伊朗核問題。川普對此相當支持，范斯也是在他授意下致函。

川普在八日播出的美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」專訪宣稱，就算重來一次，他也絕對會對伊朗開戰，伊朗的傳統軍力已被削弱且核計畫也受挫，「要是他們在我任內擁核，我遭受的抨擊會比現在嚴重得多」。川普還宣稱，美伊已接近達成協議，「他們希望達成協議；要不是期中選舉，可能早就、或再過幾天就能達成了」。

然而，美國國務卿魯比歐八日則在搭機赴巴黎出席七大工業國（Ｇ７）外長會議前表示，伊方提出的要求不只令人無法接受，且在某些情況下根本不切實際，「我不會說，我們正處於突破的邊緣」。

對於會否重啟攻擊，川普八日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）專訪時聲稱，這取決於伊朗是否簽署一項非常強力的協議，包含核計畫與重開荷莫茲海峽，（只要簽了）答案是，極不可能有這個必要。他並強調，美軍目前在中東部署三艘航艦，已鎖定可能攻擊的發電廠等伊朗基礎設施目標，包括「我們真的可以在一小時內」，就加以摧毀的卅八座橋梁。

伊朗革命衛隊嗆 經濟封鎖不會得逞

川普八日在自創社媒真實社群寫道，「鐵門特遣部隊」已在伊朗全面運作，加上史上最浩大的海上封鎖，幾乎沒有任何東西能進出伊朗。對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人莫海比回嗆，這些經濟封鎖永遠不可能得逞。