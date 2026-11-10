提了又作罷？日新版國安戰略 擬不稱陸為「威脅」

日本政府研議在年內修訂的「國家安全保障戰略」中，維持現行戰略對中國的認知，繼續將日益強化霸權主義行動的中國定位為「最大戰略挑戰」，但不打算使用「威脅」一詞。

中央社報導，讀賣新聞引述多名政府相關人士指，日本政府希望藉此向國內外表明，將延續「嚇阻與對話」基本路線，一方面持續嚇阻中國，一方面推動重整外交關係。

國家安全保障戰略是日本安保三文件中位階最高文件，除了闡明日本對國際情勢的認知、列出應採取的戰略方向，也具有對外傳達外交立場的意義，因此如何定位中國成為此次修訂的焦點之一。

日本二○一三年首次制定該戰略時，以「令人憂慮」形容中國；二○二二年修訂時，則與當時美國等國的戰略文件一致，將中國定位提升為「挑戰」。

此次修訂過程中，日本維新會主張，應將中國明確列為與北韓並列的「嚴重威脅」，執政陣營內的保守派也有不少人要求更嚴厲地看待中國。不過，日本政府內部多數意見認為，「挑戰」已是相當強烈的措辭，再進一步升高用語，也看不出有何外交上的好處。

二○二二年修訂的現行戰略指，中國的對外姿態及軍事動向是前所未有的最大戰略挑戰，日本應憑藉自身綜合國力，以及與盟國、理念相近國家的合作加以因應。目前日本政府內部討論的方案，是沿用「最大戰略挑戰」並加入「持續構成挑戰」等表述。