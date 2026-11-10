憂高市在APEC受冷遇 日要陸保證不給差別待遇

亞太經合會（ＡＰＥＣ）經濟領袖會議將於十八至十九日在大陸深圳舉行。日本政府據報正設法避免首相高市早苗在會議期間遭大陸國家主席習近平冷遇。知情人士透露，日方已向中方尋求保證，希望習近平給予高市與其他國家領導人同等禮遇，若會議出現任何不尋常安排，日本將提出抗議。

彭博社報導，日本官員預期，身為東道主的習近平至少會按照慣例與高市早苗握手。不過，過去一年中日關係已跌至一九七二年兩國邦交正常化以來的低谷之一，習近平是否會給予高市這樣的禮遇存在變數。

報導指，二○一四年大陸上一次主辦ＡＰＥＣ經濟領袖會議時，中日關係同樣緊張，習近平仍與時任日本首相安倍晉三握手。但與目前不同的是，當時雙方早在數月前就已為緩和關係進行鋪墊。

歐亞集團資深分析師、前美國外交官Jeremy Chan表示，過去一年北京對日本的言論攻擊更加針對個人，其中許多都集中在高市，這增加了中國可能利用ＡＰＥＣ場合，透過降低高市待遇或批評日本，讓高市難堪的可能性。

中日關係自高市去年十一月表示，若大陸對台動武，可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」。彭博社指，北京隨後限制對日出口稀土，並採取限制海鮮進口、呼籲大陸民眾避免赴日旅遊等措施。高市至今拒絕撤回涉台言論，並持續推動令北京不滿的安全政策。

據熟悉會議安排的知情人士透露，高市與習近平在ＡＰＥＣ期間舉行正式會晤的可能性不大，雙方接觸很可能僅限於正式議程中的慣例性互動，例如領袖晚宴，屆時習近平預計將與每位領導人見面並互致問候。

高市則有機會在ＡＰＥＣ前的東協峰會期間，於馬尼拉與川普碰面，藉此向北京傳遞訊息。

東京大學政治學教授谷口將紀表示，面對ＡＰＥＣ會議，高市只需要冷靜、穩健地應對，沒有必要無端挑釁中國；反過來說，日本也完全沒有理由向中國卑躬屈膝。