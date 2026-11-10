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鋪墊APEC川習會 美中延長貿易休戰

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家主席習近平（左）預計下周於深圳ＡＰＥＣ期間，再度與美國總統川普（右）會面，這將是他們今年內的第三度會面。歐新社
大陸國家主席習近平（左）預計下周於深圳ＡＰＥＣ期間，再度與美國總統川普（右）會面，這將是他們今年內的第三度會面。歐新社

在美國總統川普與大陸國家主席習近平預計下周於深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）期間舉行會晤前夕，雙方持續調整經貿措施。在美方日前公告，原定美東時間十一月九日到期的一七八項對陸三○一關稅豁免，延期至明年一月九日後，陸方昨日也宣布，繼續暫停一系列針對美國的經貿反制措施，包括繼續暫停實施百分之廿四的對美加徵關稅稅率，為期兩個月。

美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）本月稍早公告，原定美東時間十一月九日到期的一七八項對陸三○一關稅豁免，延期至二○二七年一月九日。清單包含一六四項通用工業產品、十四項太陽能光伏設備，空調、熱泵、暖通泵件、壓縮機零部件、ＰＣＢ電路板等上游配套產業，是這輪豁免的直接受益者。

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，為落實中美兩國元首華盛頓會晤達成的成果共識，自十日十三時○一分起，在二個月內繼續暫停實施百分之廿四的對美加徵關稅稅率，保留百分之十的對美加徵關稅稅率。

公告指，本次中方繼續暫停實施部分對美加徵關稅，有利於為雙方企業合作提供相對穩定、可預期的政策環境，推動中美經貿關係持續穩定向好發展；同時提到，將繼續密切關注美方後續舉措，視情況適時調整相關關稅反制措施。

同日，大陸商務部發言人以「答記者問」形式公告，十六家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項，以及十一家美國實體列入不可靠實體清單，將從十一月十日起繼續暫停相關措施二個月。

大陸交通運輸部昨也公告，繼續暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費，同時暫停關於航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查，時間至二○二七年一月十日。

上述一系列針對美方的措施，是在川普去年重返白宮後不久，大陸為應對美方施壓所提出的反制措施。二○二五年十月雙方同意暫停相互加徵百分之廿四的關稅，同時保留百分之十的稅率。川普與習近平在今年九月的會晤後，同意將關稅休戰延長至明年初。

此前，中美經貿中方代表、大陸副總理何立峰，與美方代表、美財政部長貝森特和貿易代表葛里爾甫於六日進行視訊通話。美財政部消息顯示，貝森特強調中國全面、立即落實在釜山所作承諾的重要性，並對中國近期行動表達關切。

貝森特並稱，雙方能否持續取得進展，取決於能否實現具體成果，美國將密切評估中國的落實情況。

川習會 美中 習近平

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