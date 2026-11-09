氣候峰會登場 歐盟指德義等9國恐難達成2030減排目標

聯合國氣候峰會登場之際，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）今天表示，包括德國與義大利在內的9個歐盟成員國依目前進度，將無法達成2030年減排目標。

法新社報導，歐盟執委會表示，將要求這9個成員國「各自提交改善行動計畫，加速落實並研擬減排措施與投資」。

在土耳其舉行第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）期間，歐盟執委會發布報告，評估歐盟各成員國國家減排計畫的執行進度。

報告發現，義大利、克羅埃西亞、賽普勒斯的排放量，已超過2021至2025年期間的目標上限；奧地利、德國、愛爾蘭、立陶宛、馬爾他及瑞典則有無法達成2030年目標的風險。

執委會表示，負責氣候政策的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）將致函這9個國家，要求它們在3個月內提交計畫，讓減排進度重回正軌。

根據歐盟執委會公布的初步數據，歐盟去年溫室氣體淨排放量較2024年減少1.6%。

由27國組成的歐盟目前排放量較1990年已減少39%。

歐盟已訂下目標，要在2040年前減排90%，並於2050年達成淨零排放。

不過，環保團體指控歐盟過去兩年開倒車，一再放寬對企業的氣候法規。