快訊

對垃圾車廣播一事致歉 廖玉蕙：越關心公共議題 越應該謹慎面對事實

聽新聞
0:00 / 0:00

土耳其西部鋼鐵廠爆炸 至少6死13傷、8人失蹤

中央社／ 伊斯坦堡9日綜合外電報導
土耳其西部一座鋼鐵廠今天發生大規模爆炸並引發火災，造成至少6人死亡。 美聯社
土耳其西部一座鋼鐵廠今天發生大規模爆炸並引發火災，造成至少6人死亡。 美聯社

土耳其官員表示，土耳其西部一座鋼鐵廠今天發生大規模爆炸並引發火災，造成至少6人死亡。救援人員仍在搜尋8名失蹤工人。

美聯社報導，位於土耳其伊茲米爾省（Izmir）亞利加鎮（Aliaga）的哈巴斯（HABAS）鋼鐵廠發生火災。省長辦公室發布最新聲明指出，這起事故還造成13人受傷，其中2人傷勢危急。

聲明表示，搜救人員正全力搜尋受困瓦礫堆下的8人。

伊茲米爾市長杜蓋（Cemil Tugay）表示，必須等到瓦礫清理完畢，才能確認確切的傷亡人數。

NTV電視台播出的畫面顯示，廠區內部火勢猛烈，並竄出高聳濃煙。

根據土耳其官營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，現場目擊者表示：「地面都在震動，爆炸威力強大。」

另一名目擊者也說：「感覺就像我們腳下的地殼正在移動。我還以為發生地震了。」

土耳其內政部長奇夫奇（Mustafa Ciftci）表示，現場緊急應變人員在進行搜救的同時，也持續撲滅火勢。

省長辦公室表示，爆炸發生於當地時間中午左右（格林威治標準時間0900），當時工廠正在進行液態鋼鑄造作業，一座天車倒塌並砸入熔爐。當局已展開調查。

根據哈巴斯公司網站，這座鋼鐵廠成立於1987年，年產能可達450萬噸。

土耳其 爆炸 失蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

山西太原公寓大火 死亡人數增至14人

埃及兩列火車追撞 至少4死88傷

埃及開羅以南火車追撞 數節車廂出軌至少7死112傷

暖化威脅 氣候峰會土耳其登場蒙陰影

相關新聞

西班牙月底大選右派聲勢領先 總理桑切斯所屬政黨民調落後

西班牙大選29日登場，根據選前最新民調，保守派「人民黨」將擊敗總理桑切斯所屬的「社會勞工黨」，但人民黨仍須與右翼「民聲黨...

土耳其西部鋼鐵廠爆炸 至少6死13傷、8人失蹤

土耳其官員表示，土耳其西部一座鋼鐵廠今天發生大規模爆炸並引發火災，造成至少6人死亡。救援人員仍在搜尋8名失蹤工人

奧運5金柔道名將希內 宣布角逐2027年法國總統大選

擁有5面奧運金牌、現年37歲的法國柔道家希內（Teddy Riner）今天宣布，將投入明年攸關國家未來的總統大選。他曾公...

日本河口湖飯店台女命案 楊姓台籍女子因持菜刀遭起訴

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店10月19日發生台灣籍女子死亡事件，甲府地方檢察廳今天以違反「銃刀法」罪嫌，起訴27歲楊姓...

COP31／「拖延是最貴的帳單」 氣候峰會開幕押寶電氣化

「氣候行動最昂貴的帳單之一，就是拖延。今天延後的韌性投資，明天可能變成災害帳單。」第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）今在土耳其安塔利亞開幕，雙主席國澳洲和土耳其，都在開幕式上拋出今年旗艦談判目標「電氣化」，要推動各國在2035年前，將電力佔全球終端能源消耗的比重提高至35%，讓COP31成為「落實的COP」。

自民黨首度懲處前首相 石破茂棄權表決消費稅減稅案遭申誡

日本自民黨今天決定，對在食品消費稅減稅相關法案表決中棄權的前首相石破茂等4人，給予申誡處分。這也是自民黨首度懲處曾任黨總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。