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奧運5金柔道名將希內 宣布角逐2027年法國總統大選

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
法國柔道家希內（Teddy Riner）今天宣布，將投入明年的總統大選。 美聯社
法國柔道家希內（Teddy Riner）今天宣布，將投入明年的總統大選。 美聯社

擁有5面奧運金牌、現年37歲的法國柔道家希內（Teddy Riner）今天宣布，將投入明年攸關國家未來的總統大選。他曾公開表示，自己對法國「極右派崛起」感到非常擔心。

法新社報導，希內在社群媒體上出人意料地宣布：「我是希內，今天我要當面告訴各位：我將參選2027年總統大選。」

希內是法國最知名的體壇人物之一。他宣布參選之際，極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）正力求於明年接替現任中間派總統馬克宏（EmmanuelMacron），而且瑪琳．雷朋目前在民調中領先。

希內擁有5面奧運柔道金牌，分別為2012、2016及2024年100公斤以上級金牌，以及2020與2024年混合團體金牌。

他也擁有超過10面世錦賽金牌。

另一位法國柔道名將杜耶（David Douillet）於2009年當選國會議員，並曾在2011年9月至2012年5月擔任體育部長。

奧運 柔道 法國 奧運金牌 馬克宏 總統大選

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