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日本河口湖飯店台女命案 楊姓台籍女子因持菜刀遭起訴

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本富士山。美聯社
日本富士山。美聯社

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店10月19日發生台灣籍女子死亡事件，甲府地方檢察廳今天以違反「銃刀法」罪嫌，起訴27歲楊姓台籍女子，指她在死者房內無正當理由持有菜刀。

山梨放送（YBS）報導，根據起訴書等資料，楊姓女子涉嫌10月19日上午，在該飯店房間內無正當理由持有菜刀。

據辦案相關人士透露，死者是38歲台籍井姓女子，當天她被發現陳屍房內床上，頸部遭利刃刺中身亡，而楊姓女子持有的菜刀上則沾有血跡。

楊姓女子對警方供稱：「我和井姓女子在房間裡喝酒，回過神來時，菜刀已經插在她身上了。」

另一方面，台灣檢方已以涉嫌詐欺未遂等罪嫌，羈押井姓女子的丈夫。據了解，井姓女子生前投保旅遊保險，保額共約新台幣3000萬元，且其丈夫與楊姓女子曾互相聯繫，因此不排除這起案件是為詐領保險金而殺人。

山梨縣警方表示，將持續調查楊姓女子是否涉及井姓女子死亡一案，並考量與台灣相關單位交換情資。

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