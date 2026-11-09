COP31／「拖延是最貴的帳單」 氣候峰會開幕押寶電氣化

「氣候行動最昂貴的帳單之一，就是拖延。今天延後的韌性投資，明天可能變成災害帳單。」第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）今在土耳其安塔利亞開幕，雙主席國澳洲和土耳其，都在開幕式上拋出今年旗艦談判目標「電氣化」，要推動各國在2035年前，將電力佔全球終端能源消耗的比重提高至35%，讓COP31成為「落實的COP」。

今年峰會有近200個國家、約7萬人與會，開幕當天一早，會場外就排起長長人龍，光通過安檢就得花上不少時間。各國談判代表帶著各自國家的需求和議題而來，為升溫中的地球找出路。

今年峰會為雙主席制，由土耳其擔任主席國，澳洲主導談判。COP31主席、土耳其環境部長庫倫致詞時用一連串畫面描繪氣候危機如何環環相扣：一個地方開始的乾旱，影響會延伸到另一個地方的餐桌；一條河氾濫，會打亂數千公里外工廠的生產排程。他說，一項決定應該活在農民的土地上、工廠的生產線上，以及改善家庭電費帳單中，「一項決定的真正價值，要在它觸及人們生活時才會展現」。

負責主持談判的氣候變遷與能源部長波溫則說：「氣候變遷不是預報，也不是預測，而是數十億人正在經歷的現實。」他坦言，最新科學顯示全球升溫將超過攝氏1.5度，但只要各國團結、加速行動，仍有機會把溫度拉回來。

今年主席國的旗艦目標是電氣化。波溫指出，目前電力只占全球最終能源消費約五分之一，其餘大多來自運輸、建築和工業燃燒化石燃料。主席國因此提出「35 by 35」目標，要在2035年前把電力占比提高到35%，並以太陽能、風能等潔淨能源供電。

波溫強調，要達成目標，需要投資再生能源、現代化電網、儲能和能源效率，各國可依國情選擇自己的路徑。他說，電氣化不只減少排放，也能強化能源安全，保護家庭不受能源價格波動衝擊。庫倫則說，希望在民眾的日常生活和新的就業機會中，看見氣候談判的成果。

資金仍是最敏感的議題。波溫直言，太多國家有可信的轉型與調適計畫卻拿不到錢，「最需要氣候資金的國家，拿到的卻最少」。庫倫也強調，信任本身就是一種氣候基礎設施，各國要看到承諾兌現、資金準時到位。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾則形容，超級聖嬰現象正在為「氣候野火」火上加油，「但解方很清楚」，去年全球再生能源省下約 5000億美元，光是今年上半年又省下2650億美元；調適也提供了經過驗證的解方，「問題是，在世界各地壓力沉重之際，我們要如何更快地把這些解方推廣到更多人、更多地方。」

「我們必須面對世界真實的樣貌，而不是我們希望的樣貌」。斯帝爾強調，近年每一屆COP都帶來了進展，這一屆也必須如此。庫倫則說，希望多年後人們想起安塔利亞，記得的不是這裡說了哪些話，而是哪些工作從這裡開始。