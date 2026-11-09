自民黨首度懲處前首相 石破茂棄權表決消費稅減稅案遭申誡

日本自民黨今天決定，對在食品消費稅減稅相關法案表決中棄權的前首相石破茂等4人，給予申誡處分。這也是自民黨首度懲處曾任黨總裁的人士。

日本「每日新聞」、朝日電視台、富士新聞網（FNN）報導，自民黨今天下午召開幹部會議，首相高市早苗也出席，討論相關處置後，決定對6日在消費稅減稅相關法案表決中棄權的4人，也就是前首相石破茂、前經濟產業大臣小淵優子、前經濟企劃廳長官船田元及前法務大臣古川禎久，給予申誡處分。

自民黨過去一向將歷任總裁排除在懲處對象之外，這次處分石破茂，屬於罕見的處置。

石破茂6日在眾議院全體會議表決消費稅減稅法案前中途離席。他今天向自民黨提交說明文件，解釋離席原因，隨後接受媒體採訪。

石破茂說明當時的情況時表示：「在全體會議上，我聽取了辯論及各方意見後，才做出判斷。」

談到棄權的理由，石破茂表示：「根據『消費稅法』，消費稅收入全數用於社會保障，包括醫療、長照、年金及育兒等領域。未來社會保障所需經費將加速增加，即使將消費稅收入全數投入社會保障，財源仍然不足。在尚未找到替代財源的情況下，即使只有部分財源流失，對需要社會保障的人，以及全體國民而言，都是非常嚴重的問題。」他藉此說明自己不支持法案，因此在表決時棄權。

石破茂也說，雖然許多人正飽受物價高漲之苦，但他認為日圓貶值是物價上漲的一大原因。

他指出：「如果財政狀況因此受到損害，日圓可能進一步貶值，物價也會隨之上漲。與其說減稅能解決物價高漲問題，我反而無法消除減稅達不到預期效果的疑慮。」

此外，石破茂也提出其他疑慮，指出「雖然計劃兩年後恢復原狀，但在國政選舉即將到來之際，是否真能做出如此艱難的決定」。他還說，高市首相在國會答詢時表示「不必擔心」替代財源，但具體是什麼財源並不清楚，他已把這一點寫進提交給自民黨的說明文件。