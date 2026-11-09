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COP31土耳其召開 聯合國秘書長：世界進入極端氣候時代

中央社／ 安塔利亞9日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯今天警告，世界進入極端氣候成為常態的新局面，並呼籲出席土耳其「聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議」（COP31）的各國領袖「認真應對」。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中指出，人為的氣候變遷已使地球過熱，如今又加上超級聖嬰現象（El Nino），「我們已進入極端氣候的新時代」。

各國領袖齊聚土耳其安塔利亞（Antalya）參加聯合國氣候峰會之際，古特瑞斯呼籲他們「認真應對，加快減排速度、加速推動擺脫化石燃料的公正轉型，並提供脆弱國家所需的資金與保護。」

聯合國世界氣象組織（WMO）表示，過去12年全數名列有紀錄以來最熱的12個年度，今年預料也會是最熱年分之一。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）在日內瓦告訴記者，目前異常強烈的聖嬰現象，可能使高溫和極端天氣延續至明年。

該組織指出，今年1月至9月全球平均地表溫度，比工業化前平均值高約攝氏1.47度。

世界氣象組織氣候資訊主管甘迺迪（JohnKennedy）告訴記者，初步資料顯示，今年將是有紀錄以來最熱的4個年度之一，但隨著聖嬰現象發展，今年可能接近最熱水準。

該組織也提到，全球海平面達到創紀錄新高，淡水資源日益減少，冰川則持續長期退縮。去年全年流失的冰量，平均每秒足以填滿5座奧運標準游泳池。

正面發展方面，世界氣象組織肯定，設有複合性災害預警系統的國家大幅增加，從2015年的55國增至去年的136國。

極端氣候 土耳其 聯合國

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