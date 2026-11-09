對話還是對抗？菲律賓對中路線之爭延燒民間

南海爭議引發菲律賓政府內部對中路線之爭，外交部主張應以對話管理分歧，防衛部門則認為應採取強硬立場，雙方歧見浮上檯面，並延燒至民間。

南海摩擦持續，菲律賓外交體系傾向透過對話、危機管理及專業外交，避免局勢失控；國防、軍方及海岸防衛隊則因直接承受南海前線壓力，更強調提升嚇阻能力及採取強硬立場，並透過「透明化倡議」（Transparency Initiative）持續揭發中國在南海的強勢作為。

菲律賓外交部與防衛部門的對中路線歧見逐漸白熱化，菲律賓外交部昨天發表以「治國之道、透明化與國家利益」為題的聲明強調，依據憲法，總統是外交政策的主要制定者，個別官員、政府機關或部門不能自行決定外交政策方向。

聲明說，軍方及國安部門雖負責提供前線情勢資訊與評估，但國際關係仍由文人政府主導，專業建議應在內部管道提出。

菲律賓外交部說，外交仍然是解決爭端、維護菲律賓權利的主要途徑，透明化倡議必須支持外交，而不是取代或是牴觸外交。

聲明未點名官員，但國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）及海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）長期支持「透明化倡議」，對中國立場強硬，兩人也成為中國大使館的眼中釘。

菲律賓外交部長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）3日與中國外交部長王毅通電話，王毅要求菲方加強約束「一再攻擊抹黑中國」的「政客」；鐵歐多洛則在接受菲媒訪問時表示，菲方只是「陳述事實」，並說他只聽命於菲律賓總統，而非王毅。

菲律賓今年是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，即將主持領袖峰會，且希望於卸任前促成東協與中國敲定「南海行為準則」（COC）。在此背景下，菲律賓外交部希望降低菲中關係緊張，減少對東協活動及COC談判的影響。

包括菲律賓工商總會（PCCI）、菲華商聯總會（FFCCCII）在內20個菲律賓工商、勞工及公民團體近日發表聯合聲明，認為菲中關係攸關貿易、出口、觀光、移工及經濟發展，支持以對話與外交手段處理菲中爭議。

聯合聲明指出，東協其他國家正深化與中國的貿易、投資、科技、基礎建設及觀光合作，菲律賓也應在堅定維護主權的同時，透過建設性接觸爭取與中國的互利機會。

另一方面，左翼組織「並肩黨」（Akbayan）今天發表聲明，對菲律賓外交部的立場感到失望。

「並肩黨」主席戴維（Rafaela David）指出，憲法雖賦予總統外交政策主導權，但政府及外交部無權壟斷對國家利益的討論。

她認為，菲律賓人民有權監督、質疑及批評外交決策，公開譴責中國侵害菲律賓權益並非違抗政府，也不會削弱外交，「任何人都不應該因為挑戰了政府希望的外交姿態，而被要求噤聲。」