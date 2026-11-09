快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

聽新聞
0:00 / 0:00

對話還是對抗？菲律賓對中路線之爭延燒民間

中央社／ 馬尼拉9日專電
圖為菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。路透
圖為菲律賓海軍官兵7月和中國海警在南海仁愛暗沙爆發衝突。路透

南海爭議引發菲律賓政府內部對中路線之爭，外交部主張應以對話管理分歧，防衛部門則認為應採取強硬立場，雙方歧見浮上檯面，並延燒至民間。

南海摩擦持續，菲律賓外交體系傾向透過對話、危機管理及專業外交，避免局勢失控；國防、軍方及海岸防衛隊則因直接承受南海前線壓力，更強調提升嚇阻能力及採取強硬立場，並透過「透明化倡議」（Transparency Initiative）持續揭發中國在南海的強勢作為。

菲律賓外交部與防衛部門的對中路線歧見逐漸白熱化，菲律賓外交部昨天發表以「治國之道、透明化與國家利益」為題的聲明強調，依據憲法，總統是外交政策的主要制定者，個別官員、政府機關或部門不能自行決定外交政策方向。

聲明說，軍方及國安部門雖負責提供前線情勢資訊與評估，但國際關係仍由文人政府主導，專業建議應在內部管道提出。

菲律賓外交部說，外交仍然是解決爭端、維護菲律賓權利的主要途徑，透明化倡議必須支持外交，而不是取代或是牴觸外交。

聲明未點名官員，但國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr.）及海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）長期支持「透明化倡議」，對中國立場強硬，兩人也成為中國大使館的眼中釘。

菲律賓外交部長拉薩洛（Ma. Theresa Lazaro）3日與中國外交部長王毅通電話，王毅要求菲方加強約束「一再攻擊抹黑中國」的「政客」；鐵歐多洛則在接受菲媒訪問時表示，菲方只是「陳述事實」，並說他只聽命於菲律賓總統，而非王毅。

菲律賓今年是東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席，即將主持領袖峰會，且希望於卸任前促成東協與中國敲定「南海行為準則」（COC）。在此背景下，菲律賓外交部希望降低菲中關係緊張，減少對東協活動及COC談判的影響。

包括菲律賓工商總會（PCCI）、菲華商聯總會（FFCCCII）在內20個菲律賓工商、勞工及公民團體近日發表聯合聲明，認為菲中關係攸關貿易、出口、觀光、移工及經濟發展，支持以對話與外交手段處理菲中爭議。

聯合聲明指出，東協其他國家正深化與中國的貿易、投資、科技、基礎建設及觀光合作，菲律賓也應在堅定維護主權的同時，透過建設性接觸爭取與中國的互利機會。

另一方面，左翼組織「並肩黨」（Akbayan）今天發表聲明，對菲律賓外交部的立場感到失望。

「並肩黨」主席戴維（Rafaela David）指出，憲法雖賦予總統外交政策主導權，但政府及外交部無權壟斷對國家利益的討論。

她認為，菲律賓人民有權監督、質疑及批評外交決策，公開譴責中國侵害菲律賓權益並非違抗政府，也不會削弱外交，「任何人都不應該因為挑戰了政府希望的外交姿態，而被要求噤聲。」

菲律賓 南海

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菲外交部批評自家官員涉中言論 警告恐損害外交努力

美英菲連爆中國女間諜案 化身房產經紀人、州長幕僚甚至是市長

RSF：中國大陸施壓泰國媒體 恐促自我審查衝擊新聞自由

菲律賓動畫紀錄片《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》12月4日上映，透過女兒視角重返政爭屠殺現場

相關新聞

波蘭6死15傷掃射案 槍手傷重不治

路透9日援引波蘭警方說法報導，克拉科夫市中心廣場槍擊案嫌犯送醫後傷重不治。

自民黨首度懲處前首相 石破茂棄權表決消費稅減稅案遭申誡

日本自民黨今天決定，對在食品消費稅減稅相關法案表決中棄權的前首相石破茂等4人，給予申誡處分。這也是自民黨首度懲處曾任黨總...

對話還是對抗？菲律賓對中路線之爭延燒民間

南海爭議引發菲律賓政府內部對中路線之爭，外交部主張應以對話管理分歧，防衛部門則認為應採取強硬立場，雙方歧見浮上檯面，並延...

教宗訪阿根廷同台總統米雷伊 籲經濟應為人民服務

教宗良十四世今天在阿根廷總統米雷伊面前發表演說，強調「經濟必須為人民服務，而不是讓人民為經濟服務」，並敦促阿根廷捍衛民主...

駐日美軍涉殺人引爆怒火 沖繩縣知事要求檢討日美地位協定

日本沖繩縣知事古謝玄太今天表示，在一名美國陸戰隊員涉嫌殺害一名日本女性後，他將要求重新檢討一項被認為給予駐日美軍優惠待遇...

美俄烏明重啟和談！川普暗示烏須割地：版圖會不一樣

CNN報導，美國、烏克蘭與俄羅斯預計10日起啟動新一輪和平談判前夕，美國總統川普受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」於8日播出，他暗示，烏克蘭可能必須割讓部分領土，才能實現和平，稱「烏克蘭最後的版圖會有一點不一樣」。不過，烏克蘭總統澤倫斯基曾強調，憲法保障領土完整，正式割讓領土屬於違法行為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。