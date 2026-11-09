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波蘭6死15傷掃射案 槍手傷重不治
路透9日援引波蘭警方說法報導，克拉科夫市中心廣場槍擊案嫌犯送醫後傷重不治。
這名槍手7日駕車在波蘭第二大城克拉科夫中央市集廣場向路人開槍掃射，造成6人死亡至少15人受傷，警方還在嫌犯家中發現另外三具遺體，是嫌犯的父母及一名姊妹。
這名20多歲嫌犯當時遭警方開槍擊中，送醫治療接受多次手術，最後傷重不治。當局已將這起案件定調為恐怖攻擊。
這起槍擊案震驚全波蘭，引發全國哀悼並加強維安。波蘭警方尚未公布槍手身分，波蘭內政部長基爾文斯基說，槍手似乎「對極右派意識形態感到著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。
內政部發言人卡洛琳娜．加萊茨卡說，專家正對嫌犯的衣物進行檢驗。路透指出，加萊茨卡告訴TOK FM廣播電台，這些布標與多種圖案相關，專家正在進行分析。
當地射擊俱樂部發言人希布8日告訴路透，嫌犯是該俱樂部一員，而且似乎是位射擊高手。
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