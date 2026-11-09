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日本新版國安戰略擬不稱中國「威脅」 延續嚇阻與對話路線

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本政府研議在年內修訂的「國家安全保障戰略」中，維持現行戰略對中國的認知，繼續將霸權主義行動日益強化的中國定位為「最大戰略挑戰」，但打算不使用「威脅」一詞。

日本「讀賣新聞」引述多名政府相關人士報導，日本政府希望藉此向國內外表明，將延續「嚇阻與對話」的基本路線，一方面持續嚇阻中國，一方面推動重整外交關係。

「國家安全保障戰略」是日本安保三文件中位階最高的文件，除了闡明日本對國際情勢的認知、列出應採取的戰略方向，也具有對外傳達外交立場的意義，因此如何定位中國成為此次修訂的焦點之一。

日本2013年首次制定該戰略時，以「令人憂慮」形容中國；2022年修訂時，則與當時美國等國的戰略文件一致，將中國定位提升為「挑戰」。

此次修訂過程中，日本維新會在提言中主張，應將中國明確列為與北韓並列的「嚴重威脅」，執政陣營內的保守派也有不少人要求更嚴厲地看待中國。

不過，日本政府內部多數意見認為，「挑戰」已是相當強烈的措辭，再進一步升高用語，也看不出有何外交上的好處，因此傾向維持現有表述。

2022年修訂的現行戰略指出，中國的對外姿態及軍事動向等「是前所未有的最大戰略挑戰，日本應憑藉自身綜合國力，以及與盟國、理念相近國家的合作加以因應」。

至於此次修訂的具體內容，後續才會敲定；目前政府內部討論的方案，是沿用「最大戰略挑戰」一詞，並加入「持續構成挑戰」等表述。

此外，美國川普（Donald Trump）政府在「國家安全戰略」中，也未將中國定位為「威脅」。美國雖意識到與中國在軍事、經濟及科技領域的霸權競爭，仍試圖穩定雙邊關係。日本政府決定如何定位中國時，這項立場也是考量因素之一。

日本 戰略 日本維新會

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