教宗訪阿根廷同台總統米雷伊 籲經濟應為人民服務

教宗良十四世今天在阿根廷總統米雷伊面前發表演說，強調「經濟必須為人民服務，而不是讓人民為經濟服務」，並敦促阿根廷捍衛民主，獲現場滿堂喝采。

綜合路透社與法新社報導，阿根廷是良十四世（Pope Leo XIV）為期12天南美洲之旅的第2站，也是近40年來首度有教宗到訪這個以天主教徒為主的國家。米雷伊（Javier Milei）是美國總統川普（DonaldTrump）的親密盟友。

良十四世在座無虛席的自由宮（Palacio Libertad）文化中心發表談話，他說「當權力轉化為服務時，才最具真正的正當性…行使權力的人有責任審慎行事，承認受託權力的界限，並引導自身決策造福整體社會」。這番話引來滿場熱烈掌聲，令教宗不得不再講一次。

他也說，民主需要人們學習在歧見中共存並信任法治，「民主…是阿根廷必須守護的資產」，要靠「耐心尋求共識，並具備將異見者視為共同面對未來的同胞」來加以鞏固；針對以粗口謾罵聞名的米雷伊，教宗也提醒，鞏固民主需要「願意傾聽」並「斟酌言詞」。

良十四世雖未直接提及米雷伊的撙節政策，但他關注那些「即使辛勤工作，仍難以維持家計」者的困境，並呼籲阿根廷刺激經濟時，絕不能從最貧困的民眾下手。

他說，「應當致力於推動一切能創造機會、激發民間開拓精神，並確保經濟成長也能嘉惠弱勢群體的政策」，這番言論再度贏得熱烈掌聲。

良十四世也公開為窮人和退休領取養老金的族群發聲，堅稱「必須特別照顧受疾病、需仰賴他人照護及受身心障礙所苦的人」，這番話被視為暗批米雷伊政府在實施撙節計畫時，同時縮減了身障補助等社會福利。

良十四世曾警告人工智慧（AI）可能將世界帶向無止盡的戰爭深淵，他在阿根廷再度談到AI，強調科技進步必須伴隨「倫理意識」；而米雷伊向來大力倡導AI發展，並表態希望讓阿根廷成為全球資料中心重鎮。

米雷伊致詞歡迎教宗時，為自己的自由主義政策辯護，強調生命權、自由權與財產權是阿根廷憲法和西方民主體制的基石；他並說，政府正努力避免「犧牲明天的阿根廷人來圖利今天的阿根廷人」。

米雷伊競選時曾痛罵已故教宗方濟各（Francis）是「白痴」，今天卻盛讚方濟各鼓舞人心、慷慨大度，「無疑是阿根廷史上最重要的人」。

阿根廷國內在支持與反對米雷伊的陣營之間嚴重對立，民眾期盼良十四世能促成國家團結；總統府外聚集數百名民眾，以西班牙語高喊「教宗良」（PapaLeon）。

71歲的良十四世不到1個月前才接受肺癌手術，今天以堅定清晰的語氣演說25分鐘。11日前他將走訪阿根廷4座城市，接著前往秘魯，這趟3國之旅共有50場活動。

良十四世在阿根廷的行程包括探訪身障照護中心和監獄，並將主持3場露天彌撒；教會預估共有700萬人參與各項活動。

阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）社會學家馬利馬奇（Fortunato Mallimaci）表示，教宗到訪阿根廷，將讓那些自認被米雷伊經濟政策排擠的族群，產生團結感與能量。