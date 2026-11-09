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波蘭克拉科夫廣場槍擊案 警方稱槍手不治身亡
波蘭第2大城克拉科夫（Krakow）7日發生大規模槍擊案，造成6人死亡、16人受傷。警方今天表示，涉嫌犯案的槍手已在醫院身亡，他2天前與警方交火時身受重傷。
法新社報導，波蘭警方在社群平台X發文表示，「我們通知各位，這起悲劇事件的犯嫌今天上午在醫院死亡。」
當局表示，這名24歲波蘭男子對極右派意識形態「深深著迷」，並抱持「極端民族主義觀點」。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）將這起槍擊案定調為「恐怖主義行為」。這是1989年波蘭共產政權垮台以來最致命的槍擊事件。
當局指出，槍手共殺害6人，其中包括2名外國人。警方另懷疑，槍手在犯案前還殺害3名家人。在距離克拉科夫約2小時車程的嫌犯住處，警方發現3具遺體，死者分別是他的父母及姊妹。
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