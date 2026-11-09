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泰國強化關鍵基礎設施資安 防類似歐洲駭客攻擊事件

中央社／ 曼谷9日專電

歐洲近期發生駭客入侵數位及控制系統，影響食品供應及公共服務。泰國政府為防範類似事件，已指示國安機構加強關鍵基礎設施網路安全監控，並要求公私部門檢查系統漏洞，確保食品、能源、交通及公共服務不受網路攻擊影響。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，國安會（NSC）秘書長杜昂帕帕（Chaiyapruek Duangprapat）今天表示，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已指示國安會與國家網路安全局、數位經濟和社會部及其他相關機構協調，加強資料及數位系統防護，防範駭客攻擊及惡意使用。

阿努廷昨天針對歐洲駭客攻擊指示國安會採取相關措施，重點在於保護一旦遭到攻擊，可能危及國家安全、經濟及民眾日常生活的關鍵數位基礎設施。

民族報（The Nation）今天引述杜昂帕帕說法指出，目前泰國並未發生嚴重的網路攻擊事件，政府提高警戒屬預防性措施，並不代表泰國正面臨網路攻擊的威脅。

他說：「總理強調，網路安全必須在事件發生前做好準備及預防，而不是等到關鍵系統遭攻擊後，才採取行動。」

杜昂帕帕指出，歐洲近期發生的網路攻擊事件顯示，網路威脅不再侷限於電腦資料遭竊或外洩，也可能進一步影響食品供應、公共衛生、能源、交通及其他民眾仰賴的公共服務。

他還表示，國安會也將尋求與民間企業合作，要求企業重新檢視網路安全措施，尤其是涉及控制系統、機械設備、連網裝置及公共服務的系統，及早找出漏洞、降低風險，配合政府強化網路防禦。

此前，曼谷郵報（Bangkok Post）4日報導，阿努廷已要求政府部門防範駭客攻擊食品儲存及供應系統。

阿努廷當時表示，由於泰國是主要食品出口國，因此有必要採取保障措施，以保護生產商和貿易商免受海外買家以貨物因網路攻擊而變質，或未達標準為由拒絕付款的風險。

泰國 駭客 歐洲

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