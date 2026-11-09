G7外長會議歐洲促美勿攻伊朗 公平解決俄烏問題

七大工業國集團（G7）外長明天將在巴黎舉行為期2天的會議，預料歐洲強權將促請美國公平解決俄烏戰爭問題，同時勸阻華府不要對伊朗採取新一輪軍事行動。

法新社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）將全程出席本次G7外長會議，他2天會期都會參加，不像今年3月上一次會議時只出席1天。

屆時，英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國這些主要工業國將齊聚一堂，他們所關切事項與上一次類似會議時驚人地相似。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，俄烏戰爭正艱難地邁向5週年。即使美國總統川普所屬的共和黨在期中選舉落敗，華府仍未排除對伊朗發動新攻擊的可能。

這場G7外長會議是法國擔任輪值主席國任內最後活動之一。它原本定在南部港口城市馬賽（Marseille）舉行，但最後一刻卻改到巴黎，外界僅被告知是行程安排之故。

美國媒體視盧比歐為川普可能接班人選之一，這趟訪問是他自期中選舉後首度出訪。華府也將在2027年自法國手中接任G7輪值主席國。

這場會議恰逢俄烏戰爭談判將於10日至11日於阿布達比舉行，歐洲擔心基輔被迫接受不利條件。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）告訴RTL電台，這次「歐洲人將有代表出席，法國將前往阿布達比參與談判」。

川普預告將與俄羅斯達成一項「非常重大」的協議，不僅涉及烏克蘭戰爭，還涉及「整個歐洲」，引發外界對美國轉向克里姆林宮的疑慮。

川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）表示，美國正研擬「更廣泛的歐洲安全架構，有助於為持久和平建立基礎」，歐洲過去對這個概念抱持懷疑態度。

伊朗問題上，川普並未排除發動新一波攻擊，包括打擊疑似核設施的鎬山（Pickaxe Mountain）。歐洲急於解決問題，希望能源轉運樞紐的荷莫茲海峽（Hormuz Strait）航運早日恢復正常。

川普6日談到伊朗時說：「我們現在正與他們打交道。他們非常渴望達成協議。」

巴霍表示，儘管G7外長會議改到巴黎舉行，馬賽仍將主辦一個由全球14個港口組成，攜手打擊毒品走私的網絡啟動儀式。

盧比歐受訪時，拒絕直接評論川普與共和黨在美國期中選舉的慘敗。他對記者說：「這個國家出現權力分治的情況並不罕見」，此指川普將面對由民主黨掌控的國會參眾兩院。