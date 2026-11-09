駐日美軍涉殺人引爆怒火 沖繩縣知事要求檢討日美地位協定

日本沖繩縣知事古謝玄太今天表示，在一名美國陸戰隊員涉嫌殺害一名日本女性後，他將要求重新檢討一項被認為給予駐日美軍優惠待遇的協定。

法新社報導，日本檢方上個月起訴這名陸戰隊員，指控他涉嫌在沖繩一家飯店殺害一名39歲日本女子。這起案件在日本引發眾怒，並再度掀起對美軍在沖繩大量駐紮的爭議。

美軍人員涉及犯罪事件一直是美日兩國緊密安全同盟關係中的棘手問題，美國目前約有5萬4000名駐日美軍，其中大多駐紮在沖繩。

古謝玄太今天在東京舉行的記者會上表示：「我將要求全面檢討『日美地位協定』（SOFA）。」批評者認為，這項1960年簽署的協定，讓美軍基地實質上享有治外法權，使美軍人員得以規避日本法律規範。

根據協定，駐日美軍人員若在執行公務期間涉及犯罪，美軍當局享有優先調查及懲處權。

批評者指出，這有時會阻礙日本調查人員起訴美軍人員；此外，美軍基地享有治外法權，也使日本當局難以調查基地周邊疑似有土壤污染問題。

古謝玄太說：「每當發生涉及美軍或文職人員的事件或事故，沖繩縣都會一再向美軍及美、日兩國政府提出強烈抗議。」

他說，這起涉嫌殺人案「是一起極其惡劣的犯罪，讓沖繩居民深感不安」。

古謝玄太今年9月當選沖繩縣知事，是12年來首位支持爭議性美軍基地遷移計畫的沖繩領導人。

日本中央政府計劃讓美軍普天間基地繼續留在沖繩本島，但將其遷往人口較少的地區。

古謝玄太今天表示，他將要求美軍依據2013年一項協議，儘速歸還其在沖繩商業中心所占用的土地，並指出此舉有助提振地方經濟。

他表示，檢討上述協定應納入兩項措施，包括美方迅速配合日方要求，在起訴前移交遭拘留的嫌疑人，以及要求美軍適用日本「航空法」等日本法律。

日、美兩國6日就防止駐沖繩美軍人員犯罪的各項措施達成共識，包括就社區關係與日本法律制度展開磋商。

美國官員也指出，將把針對部分美軍人員實施的30天宵禁期限延長至12月7日。