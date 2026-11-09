快訊

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

宜蘭瓦斯車遭側撞瞬間起火！瓦斯桶噴飛滾落險引爆 4人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

美俄烏明重啟和談！川普暗示烏須割地：版圖會不一樣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）近來宣布多項舉措有利於俄羅斯總統普亭（右），且稱烏克蘭總統澤倫斯基（中）是和平的阻礙。美聯社
美國總統川普（左）近來宣布多項舉措有利於俄羅斯總統普亭（右），且稱烏克蘭總統澤倫斯基（中）是和平的阻礙。美聯社

CNN報導，美國、烏克蘭與俄羅斯預計10日起啟動新一輪和平談判前夕，美國總統川普受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」於8日播出，他暗示，烏克蘭可能必須割讓部分領土，才能實現和平，稱「烏克蘭最後的版圖會有一點不一樣」。不過，烏克蘭總統澤倫斯基曾強調，憲法保障領土完整，正式割讓領土屬於違法行為。

川普女婿庫許納與美國特使威科夫將前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，參加由美方主導的三方會談。美聯社報導，會談預定10日至11日舉行，是三方自2月以來首度談判，安全保障將是首要議題。今年初的前幾輪協商，未能在結束戰爭上取得明顯進展。

美聯社報導，領土問題仍是俄烏重大分歧。俄羅斯總統普亭要求烏軍撤出俄方在戰爭初期非法兼併、卻始終未完全占領的4個地區，並要求烏克蘭放棄加入北約、接受嚴格軍力限制，以及取消對俄語和境內與莫斯科有關聯的東正教會所設限制。

澤倫斯基拒絕主動割讓俄軍未能在戰場上奪取的領土，也不接受限制軍力及與西方夥伴的合作安排。烏方主張立即停火，再協商更全面的解決方案，並認為唯有澤倫斯基與普亭直接會面，才能解決領土問題。普亭則拒絕全面停火，稱暫停作戰只會讓烏軍得以休整、補充武器。

俄羅斯與烏克蘭均表示，阿布達比會談將聚焦安全保障。澤倫斯基指出，烏克蘭與盟友已討論類似北約第5條集體防衛條款的安排，核心在於俄羅斯若再次入侵，西方盟友將由誰、在何時、運用何種手段回應。部分歐洲國家考慮在和平協議達成後派兵進駐烏克蘭，但俄方警告，這些部隊將被視為合法攻擊目標。

克里姆林宮則堅稱，任何協議也須為俄羅斯提供安全保障。川普4日會晤普亭特使德米崔耶夫後表示，一項重大協議正在醞釀，範圍不僅限於烏克蘭，可能涵蓋整個歐洲，但未說明細節。烏方堅持歐洲盟友必須參與談判，俄方則反對歐洲現階段加入。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）8日表示，歐洲國家本周將派代表參與在阿布達比舉行的烏克蘭問題會談。

美俄 川普 烏克蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美俄烏下周重啟終戰談判！川普期中選舉慘輸 普亭盤算生變？

法國外長：歐洲國家將派員參與阿布達比俄烏問題會談

俄烏戰後安全架構 盧比歐透露已有初步進展

國際小學堂／效法星鏈 俄國加速研發「黎明」

相關新聞

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）確定在2026年11月9日吹熄燈號，關閉自1993年起長達33年的辦公室大門，完全結束在俄羅斯境內的運作。《新報》在聲明中寫到：「我們已經被消滅了」、「這家報紙已經不再存在，俄羅斯當局和俄羅斯安全部門迫使我們的編輯團隊停止運作。」

美俄烏明重啟和談！川普暗示烏須割地：版圖會不一樣

CNN報導，美國、烏克蘭與俄羅斯預計10日起啟動新一輪和平談判前夕，美國總統川普受訪哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」於8日播出，他暗示，烏克蘭可能必須割讓部分領土，才能實現和平，稱「烏克蘭最後的版圖會有一點不一樣」。不過，烏克蘭總統澤倫斯基曾強調，憲法保障領土完整，正式割讓領土屬於違法行為。

傳哈利與神祕女度假 八卦網站稱女方似有孕…梅根未同行

英國哈利王子近日同時捲入兩起話題，一是八卦網站稱他與神祕孕婦出遊，但消息可信度極低；二是他與英國歌手艾爾頓強等人向法院申請上訴，欲重啟敗訴的「每日郵報」隱私侵權案。

安華一中言論掀波 日媒指台灣擱置台馬貿易談判 台商新投資恐轉向

日經新聞引述馬來西亞政府消息人士報導，馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原定10月底舉行的雙邊貿易談判。業界人士指出，台商在馬國的既有營運短期內影響有限，但新投資和大型擴廠案可能重新評估。

教宗良十四世烏拉圭舉行彌撒 籲南美搭橋化分歧

教宗良十四世7日主持他上任後在南美洲的首場彌撒，呼籲信眾搭建溝通的橋梁，化解分歧。彌撒於烏拉圭西部白三杜（Paysandu）舉行。在烏拉圭停留三天後，良十四世8日將進行自近40年前若望保祿二世以來，教宗首次訪問阿根廷。在阿根廷社會局勢緊張的背景下，教宗將為窮人和弱勢群體發聲。

俄烏戰後安全架構 盧比歐透露已有初步進展

美國國務卿盧比歐今天表示，烏克蘭與歐洲對於俄烏戰爭結束後的「安全架構」已有一些看法。由美國斡旋的俄烏談判10日與11日將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。