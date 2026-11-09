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安華一中言論掀波 日媒指台灣擱置台馬貿易談判 台商新投資恐轉向

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣據傳已擱置原定10月底舉行的雙邊貿易談判。路透
馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣據傳已擱置原定10月底舉行的雙邊貿易談判。路透

日經新聞引述馬來西亞政府消息人士報導，馬國總理安華發表「一中」言論後，台灣擱置原定10月底舉行的雙邊貿易談判。業界人士指出，台商在馬國的既有營運短期內影響有限，但新投資和大型擴廠案可能重新評估。

安華8月接受半島電視台訪問時說，台灣是中國的一部分，當問到若北京動武是否會譴責，他以馬國一州企圖脫離聯邦為例，宣稱會動用武力維護國家統一。台灣外交部譴責這番言論，並指出可能影響台商赴馬投資的信心。安華後來強調應和平解決兩岸分歧，並重申馬國的一中政策。

馬國政府統計，今年前八個月台馬貿易額成長39.9%，達2,135億馬元（526億美元），主要由電機和電子產品帶動。日月光（3711）、矽品和頎邦（6147）近年都在馬國投資半導體封測設施。

馬來西亞台商總會名譽總會長林凱民表示，台商已在當地工廠投入大筆資金，短期內不易調整，但供應鏈安全、技術保護和出口管制都會影響未來選址。馬來西亞中小企業協會會長吳恩明（William Ng）說，目前未見台商突然取消訂單或關廠，但若投資人認為馬國立場有變，新投資可能轉往越南或泰國。

貿易談判 日媒 台商

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