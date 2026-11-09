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俄版星鏈「曙光」趕建 強化俄軍無人機縱深打擊力

中央社／ 基輔8日綜合外電報導

俄國加緊研發並部署低軌衛星通訊網絡，打造俄版星鏈（Starlink）。軍事分析人士警告，俄國這套計畫若如期最快明年投入運作，將大幅提升無人機打擊烏克蘭境內深處的能力。

英國「金融時報」指出，名為曙光（Rassvet）的俄版星鏈是一套安全通訊系統，利用低軌衛星、地面站及終端設備組成寬頻衛星網路。分析人士警告，這套系統最快可能在明年投入運作。

曙光系統將讓俄國能更容易長距離即時傳輸資料及控制無人機，並打擊移動目標，進而提高俄軍攻擊的破壞力與準度。烏克蘭軍情機構表示，曙光系統也可能被用來為飛彈系統提供目標定位。

烏克蘭前國防及情報顧問、現任國防改革中心（Center for Defense Reforms,CDR）主任丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）說：「它最大的危險是能將相對廉價的無人機提升為更精良的武器，具備深入烏克蘭腹地辨識、追蹤並攻擊移動目標的能力。」

他說：「隨俄國迅速擴大無人機產量，這能大幅提高俄軍攻擊效率，並削弱烏克蘭保護重要軍事及民用基礎設施的能力。」

設於基輔的外交政策研究所（Foreign PolicyResearch Institute）軍事專家李伊（Rob Lee）認為，曙光系統可用於衛星覆蓋範圍內所有地區的無人機，所以也可能被用於恐攻及破壞，對歐洲構成安全風險。

俄烏戰爭期間烏軍仰賴馬斯克的星鏈，繞過傳統電子干擾深入俄國境內與俄控區打擊；如今曙光系統若成形，俄軍將具備同等反制能力。

基輔國防顧問公司East Front Solutions創辦人科瓦爾斯基（Nick Kovalski）指出，俄軍首要目標是取得低延遲的即時視訊訊號，供深入烏克蘭的攻擊型與偵察型無人機使用。

曙光計畫最初於2020年啟動，原本是要為俄羅斯偏遠地區提供民用寬頻網路。俄軍在侵烏初期的混亂作戰與指揮暴露通訊致命傷，讓克里姆林宮意識到自主衛星網絡的迫切性，特別是到2026年初，SpaceX全面切斷俄軍非法使用的未註冊星鏈終端設備後，莫斯科尋求替代方案的需求更加刻不容緩。

烏克蘭軍情局向國防刊物詹氏（Janes）透露，俄方曾在7月下旬於烏克蘭上空測試曙光系統長達數小時。軍事專家估算，曙光目前每天約可提供最多3小時的連線服務，單次不間斷連線窗口約為50分鐘，現階段仍不足以支撐高強度的前線實戰任務。

儘管多次連線測試成功，但製造延誤與高度依賴中國技術，可能成為曙光計畫的重大隱憂。截至目前，俄國民營航太公司Bureau 1440已發射32枚量產衛星，其中已損失2顆，要達成原訂2027年前部署超過250顆衛星的目標堪稱不可能任務。

歐洲政策分析中心（CEPA）高級研究員魯金（Pavel Luzin）對曙光系統能否迅速全面運作持疑，指俄方若要達到目標，至少還需要16至17次火箭發射，在2027年底前完成建置的機率不高。

然而如何防禦曙光仍讓西方與烏軍感棘手。軍事分析家指出，美國無法單純阻止俄國衛星在烏克蘭上空傳輸訊號，且電子干擾成本高昂又範圍有限。

俄羅斯太空專家伊葛洛夫（Vitaly Egorov）直言，若直接擊落衛星，產生的大量太空碎片將對所有低軌設施帶來毀滅性打擊，等同「集體自殺」。

俄軍 星鏈 無人機

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