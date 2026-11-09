COP31土耳其登場 美伊戰爭油價衝擊恐難有突破

聯合國COP31今天在土耳其登場，不過，由於美伊戰爭衝擊油價，加上俄烏戰爭帶來的地緣政治緊張與資金短缺，觀察人士預料這次會議恐難有重大突破。

綜合法新社與路透社報導，未來2週預計有超過10萬人湧入地中海濱海城市安塔利亞（Antalya）的大型展覽中心，近200國的談判代表將就如何加速能源轉型，以及提供資金協助開發中國家因應日益惡化的氣候危機，展開艱難的協商。

今年氣候災害持續肆虐，除了歐洲熱浪來襲、印尼野火延燒，尼泊爾冰川崩塌更釀成毀滅性洪災，造成逾1450人罹難，至今仍有數千人下落不明。

聯合國環境規劃署（UNEP）今年10月發布報告指出，全球升溫已注定突破高於工業化前水準攝氏1.5度的門檻，也就是2015年巴黎協定（Paris Agreement）所設定的目標。

土耳其是COP31主席國，澳洲則依一項不尋常的安排主導談判，以化解兩國爭取主辦權的僵局，並將本屆峰會標榜為「落實型COP」，重點在經歷多年許諾與雄心勃勃的宣言後，將承諾化為具體行動。

土耳其也在正式談判外推動一項「電氣化」行動議程，目標在2035年前將電力在全球能源需求的占比，從目前約20%提高至35%。

理論上，電氣化可加速全球淘汰燃油車、暖氣爐、鍋爐、炊爐等排放溫室氣體的設備，但氣候倡議人士批評，這項承諾並未要求新增電力必須來自低碳能源；歐洲聯盟（EU）也主張應推動「潔淨」電氣化；化石燃料在土耳其提案中所扮演的角色，恐將成為論戰焦點。

人工智慧（AI）崛起也讓局勢更添變數。AI快速普及推升全球用電需求，助長溫室氣體排放，但它帶來的好處，卻連氣候與環保團體都難以抗拒。

土耳其將在大會上呼籲各國政府、企業及機構共同簽署承諾，確立各項指導原則，以確保AI能以永續方式進行開發與部署。

各國2023年在杜拜COP28達成具里程碑意義的協議中，允諾逐步脫離化石燃料，卻始終難以就如何落實取得共識；去年的COP30則因產油國反對，導致最後達成的協議隻字未提化石燃料。

多國聯盟正力促制定更明確的全球脫離化石燃料路線圖，成員包括極易受海平面上升衝擊的南太平洋島國，而逐步淘汰化石燃料向來是氣候峰會長年爭論不休的焦點。

但沙烏地阿拉伯等許多產油國主張，只要搭配減排或碳捕捉技術，化石燃料在對氣候友善的世界中，仍可在能源結構占據相當份量。

美伊戰爭迄今邁入第9個月，嚴重擾亂經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的中東石油，推升全球燃料價格。美國總統川普（Donald Trump）政府鼓勵擴大石油、天然氣與煤炭開採，韓國、印度、泰國等亞洲國家也提高對燃煤發電的依賴。

哈佛大學（Harvard University）環境政策教授霍德倫（John Holdren）直言「很難樂觀」，並指出「許多過去可能羞於主張繼續大量使用化石燃料的人，如今都覺得有底氣提出這種論點了」。

資金方面，歐盟等已開發國家正承受開發中國家的壓力，要求兌現提供資金的承諾，協助窮國調適氣候衝擊，並從極端天氣災害中重建。

但一名歐盟高階官員警告，各國對於追加新的資金承諾「沒有政治意願」；非洲國家則力促將調適資金增加為3倍並納入COP31議程，協助較貧窮國家支付興建海堤、種植耐旱作物等措施的費用。

由於美國總統川普率美國退出巴黎協定，且未派遣官員出席COP31，讓這場氣候外交場合依舊缺少了關鍵大國的身影；不過，一個美國國會代表團仍將前往安塔利亞。