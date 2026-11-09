俄烏戰後安全架構 盧比歐透露已有初步進展

美國國務卿盧比歐今天表示，烏克蘭與歐洲對於俄烏戰爭結束後的「安全架構」已有一些看法。由美國斡旋的俄烏談判10日與11日將在阿布達比登場，盧比歐期待能取得進一步成果。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）即將動身前往巴黎參加七大工業國集團（G7）外長會談。他對記者說，尋求結束這場衝突的對話中，提供安全保證的必要性是一再被討論的核心議題。

盧比歐表示關鍵議題在於：「烏克蘭乃至更廣泛的歐洲大陸，戰後的安全架構究竟會是什麼樣子？」

他補充說：「我認為總統暗指的就是這一點，也就是在衝突結束後，這個安全架構已有一些進展。」

美國總統川普5日預告將與莫斯科達成一項「非常重大」的協議，不僅涉及烏克蘭，還涉及「整個歐洲」；這番言論再度引發外界對美國倒向克里姆林宮的疑慮。

盧比歐今天表示：「目前還沒有任何事情定案，也許在阿布達比能有一些進展。」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（JaredKushner）預料將代表美國出席阿布達比會談；庫許納同時也是川普的女婿。