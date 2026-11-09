快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

俄烏戰後安全架構 盧比歐透露已有初步進展

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。路透
美國國務卿盧比歐。路透

美國國務卿盧比歐今天表示，烏克蘭與歐洲對於俄烏戰爭結束後的「安全架構」已有一些看法。由美國斡旋的俄烏談判10日與11日將在阿布達比登場，盧比歐期待能取得進一步成果。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）即將動身前往巴黎參加七大工業國集團（G7）外長會談。他對記者說，尋求結束這場衝突的對話中，提供安全保證的必要性是一再被討論的核心議題。

盧比歐表示關鍵議題在於：「烏克蘭乃至更廣泛的歐洲大陸，戰後的安全架構究竟會是什麼樣子？」

他補充說：「我認為總統暗指的就是這一點，也就是在衝突結束後，這個安全架構已有一些進展。」

美國總統川普5日預告將與莫斯科達成一項「非常重大」的協議，不僅涉及烏克蘭，還涉及「整個歐洲」；這番言論再度引發外界對美國倒向克里姆林宮的疑慮。

盧比歐今天表示：「目前還沒有任何事情定案，也許在阿布達比能有一些進展。」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（JaredKushner）預料將代表美國出席阿布達比會談；庫許納同時也是川普的女婿。

俄烏 盧比歐 俄烏戰爭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國外長：歐洲國家將派員參與阿布達比俄烏問題會談

美俄烏下周重啟終戰談判！川普期中選舉慘輸 普亭盤算生變？

川普淡化再空襲可能 布蘭特上周重挫逾16%後續跌向97美元

川普下週赴中國出席APEC 盼會習近平普丁談伊朗戰事

相關新聞

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）確定在2026年11月9日吹熄燈號，關閉自1993年起長達33年的辦公室大門，完全結束在俄羅斯境內的運作。《新報》在聲明中寫到：「我們已經被消滅了」、「這家報紙已經不再存在，俄羅斯當局和俄羅斯安全部門迫使我們的編輯團隊停止運作。」

俄烏戰後安全架構 盧比歐透露已有初步進展

美國國務卿盧比歐今天表示，烏克蘭與歐洲對於俄烏戰爭結束後的「安全架構」已有一些看法。由美國斡旋的俄烏談判10日與11日將...

巴拉圭警方搜索前總統潘尼亞豪宅 追查銀行倒閉案

巴拉圭警方今天搜索前總統潘尼亞（Santiago Pena）位於首都亞松森（Asuncion）郊外的豪宅，調查這起導致他...

贏了國會卻輸掉信任？美57%選民憂民主黨無施政藍圖

美國選民用選票重挫川普與共和黨，讓民主黨重新掌控國會兩院。但這場勝利有個尷尬的事實：選前民調顯示，57%的選民認為民主黨根本沒有明確的施政計畫。選民拒絕了川普，卻未必相信民主黨。 《紐約時報》在標題為〈Democrats Need a Bold Agenda〉的社論中指出，民主黨過去半個世紀推出不少改善人民生活的政策，仍逐漸失去勞工階層支持。如今選民給了民主黨另一次機會，但光靠對手不受歡迎，能夠維持多久？問題恐怕不只是政府做了多少事，而是人民究竟感受到了什麼。

川普下週赴中國出席APEC 盼會習近平普丁談伊朗戰事

美國總統川普今天表示，他認為自己下週在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上，將與中國國家主席習近平和俄羅斯總...

川普挺石油卻打出反效果 伊朗戰爭加速全球綠能轉型

伊朗戰爭推升全球油氣價格，意外加速各國轉向電動車、太陽能及風電，全球化石燃料需求，恐出現新冠疫情後首度下滑。力挺化石燃料的美國總統川普，可能因對伊朗開戰，意外成為全球綠能轉型推手。 川普向來否認人為氣候變遷，曾稱全球暖化是「騙局」，清潔能源是「詐欺」，並大力推動化石燃料，廢除多項氣候與環保法規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。