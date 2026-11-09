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巴拉圭警方搜索前總統潘尼亞豪宅 追查銀行倒閉案

中央社／ 亞松森9日綜合外電報導
巴拉圭前總統潘尼亞。美聯社
巴拉圭前總統潘尼亞。美聯社

巴拉圭警方今天搜索前總統潘尼亞（Santiago Pena）位於首都亞松森（Asuncion）郊外的豪宅，調查這起導致他遭國會彈劾免職並面臨刑事指控的銀行危機。

法新社報導，巴拉圭當局上週接管Ueno Bank，這家廣受歡迎的網路銀行客戶涵蓋巴拉圭650萬人口中近半數，另持有超過8億美元的政府資金。

Ueno Bank倒閉的消息震撼了這個平時局勢穩定的小國，並引發街頭抗議。潘尼亞目前被羈押在一處軍事設施。

2023年上任的潘尼亞直到去年出售持股前，一直持有該銀行控股公司Ueno Holding的股份。

他被控利用總統職權，將數百萬美元政府存款存入該行；儘管已獲告知這家銀行有可疑放款及償付能力問題，他仍隱瞞或淡化該行的財務困境。

檢察官發布聲明表示，搜索潘尼亞住處是調查銀行倒閉案的一環。

檢方指出，Ueno Bank一方面收受政府機構存款，另一方面卻向與銀行高層有關聯的企業提供可疑貸款。

潘尼亞位於亞松森郊外的豪宅也是調查重點之一。起訴書指出，潘尼亞2024年向該行成功申請2筆貸款，總額約50萬美元，用於興建這棟住宅。

起訴書指出，潘尼亞每月房貸還款金額高達3萬8000美元，相當於他擔任總統月薪的6倍。

巴拉圭參議院6日表決將潘尼亞免職，並由副總統阿里亞納（Pedro Alliana）接任。

阿里亞納8日表示，政府已向120萬名因Ueno銀行倒閉存款遭凍結的客戶償付存款。他說目前已發放約1億5800萬美元，退款作業本週將繼續進行。

巴拉圭 潘尼亞 豪宅

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