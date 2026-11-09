法國外長：歐洲國家將派員參與阿布達比俄烏問題會談

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天表示，歐洲國家本週將派代表參與在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（AbuDhabi）舉行的烏克蘭問題會談。

路透社報導，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）2日表示，華府將於10日至11日安排烏克蘭與俄羅斯代表團在阿布達比會面，討論如何結束俄烏戰爭、戰後安全協議及緩和緊張局勢等議題。

巴霍告訴法國RTL電台（RTL Radio），歐洲將派出充分代表參與，法國也會前往阿布達比參與相關討論。他還說，目前不能透露法國將由誰代表出席，但「法國一定會出席」。

美國總統川普5日會見俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）特使後告訴媒體，已非常接近解決俄烏問題，且結束戰爭可能需要歐洲各國共同參與。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，川普可能是指烏克蘭與歐洲的安全保障議題已有進展。

盧比歐告訴媒體，「我們討論俄烏問題時，安全保障的必要性一直是被反覆提及的重要議題。烏克蘭戰後的安全架構，以及更廣泛的歐洲大陸安全架構，將會是什麼樣貌？」他認為，川普所指的是，各方對於俄烏衝突結束後的安全架構規劃，已取得一些進展。

盧比歐說，「顯然，我們必須先結束衝突，才能進入那個階段。目前一切都尚未定案，明天庫許納（Jared Kushner）與魏科夫前往阿布達比時，或許能取得一些進展。」

川普特使庫許納表示，美國官員5日在布魯塞爾（Brussels）與烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲夥伴舉行會談，就烏克蘭安全保障及更廣泛的歐洲安全架構進行「富有成效且具實質內容的討論」。