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伊拉克庫德族自治區氣田遇襲 發電天然氣供應中斷

中央社／ 蘇雷馬尼亞8日綜合外電報導

伊拉克庫德族自治區當局今天表示，境內阿拉伯聯合大公國企業持有的天然氣設施今天遇襲，發電所需天然氣供應中斷。這起事件造成大火但無人傷亡，目前尚無組織宣稱負責。

綜合法新社與路透社報導，庫德族自治區天然資源與電力主管機關以聲明表示：「晚間11時，霍爾莫爾（Khor Mor）氣田遭恐怖攻擊。」

當局聲明並未說明細節，但消息人士向法新社表示，一架「載滿炸藥的無人機」擊中該氣田。

霍爾莫爾是庫德族自治區內最大氣田之一。消息人士表示，無人機襲擊液化石油氣貯存槽引發大火，氣田暫停生產。

消息人士亦指出，襲擊發生後，現場員工疏散至設施內避難點，現場冒出大量濃煙。

伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）表示，根據初步評估，這起襲擊並未造成人員傷亡。

電力主管機關表示，襲擊發生後，當地損失約280萬瓩發電量。主管機關發言人阿瑪德（OmedAhmed）表示，天然氣供應已經中斷。

由阿聯企業達納天然氣公司（Dana Gas）持有的霍爾莫爾氣田，長期為自治區內多座發電廠供應天然氣。當局表示，正採取一切必要措施，降低對區域電網的衝擊。

目前為止，尚無任何組織宣稱為此事負責。

多年來，庫德族自治區一再遭到火箭與無人機攻擊，目標多為能源基礎設施，當局先前多次指責是伊朗支持的伊拉克武裝團體所為。

中東情勢緊張期間，庫德族自治區經常成為伊朗或其伊拉克武裝團體盟友的攻擊目標。

美國長期向伊拉克政府施壓，要求解除伊朗支持團體的武裝力量。今年在華府支持下上台的柴迪，矢言確保各武裝派系將武器交給國家。

伊拉克 庫德族 天然氣

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