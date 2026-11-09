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川普下週赴中國出席APEC 盼會習近平普丁談伊朗戰事

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。路透
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。路透

美國總統川普今天表示，他認為自己下週在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上，將與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，討論結束伊朗戰爭及非核化等議題。

路透社報導，川普從佛羅里達州搭機返回華府前告訴媒體，他將前往中國，出席訂於18日至19日在深圳舉行的APEC峰會。

他說：「我想，其中一場會議將是與普丁總統和習主席會面，那會很有意思。我們會談很多事情，包括非核化。我們會談的議題很多，也正努力結束伊朗戰爭。」

川普10月曾表示，他願意與習近平和普丁舉行三方軍備管制會談，並稱會談將聚焦非核化。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）隨後報導，普丁提議透過三方會談，討論如何結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

川普接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目訪問時表示，在結束俄烏戰爭方面，「我認為我們已非常接近達成協議」，而協議將使「烏克蘭的版圖略有不同」，但他未提供具體細節。

習近平 伊朗 川普

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