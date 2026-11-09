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英王查爾斯三世傳不排斥訪中 英媒揭過往對北京態度

中央社／ 倫敦8日專電

英國國王查爾斯三世（King Charles III）的幕僚近日向媒體透露，查爾斯不會排斥訪問中國。英國媒體回顧查爾斯過往仍是王儲時對北京的態度，提到他曾在中國領導人訪英時，迴避出席國宴，且對中國人權情勢關注多年。

一旦查爾斯訪中，他將是繼他的母親、已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）之後，史上第2位訪中的英國在位君主。伊麗莎白二世曾於1986年10月對中國進行國是訪問，距今年正好滿40年。

英國君主的海外訪問行程按慣例需經政府提出建議並主導規劃。目前英國政府未證實曾請查爾斯訪問中國。

查爾斯近日結束訪問位於加勒比海的數個大英國協成員國，期間英方遭要求為跨大西洋奴隸貿易歷史問題給付鉅額賠償，但查爾斯與英國政府以一系列政治表態，包括不排除發表正式道歉，成功讓外交風波趨於和緩。

在此之前，查爾斯曾於今年4月對美國進行國是訪問、在國會發表演說，被視為成功展現英國「軟實力」，同時巧妙傳達英方有意堅守的原則。這在英美關係因為伊朗、烏克蘭戰爭及貿易、關稅等議題而分歧增加的背景下，顯得別具意義。

查爾斯的幕僚親信近日向媒體透露，各界可清楚看到一個新模式浮現，即在應對政治敏感、具政治挑戰性的局面時，英國政府會請求國王出面扮演一定角色；查爾斯如今被視為英國外交的「絕佳秘密武器」。

當被問到這是否包含讓查爾斯訪問中國，幕僚表示，若政府徵詢國王意願，國王方面會審慎考慮。

「泰晤士報」（The Times）、「每日電訊報」（Daily Telegraph）等英國媒體報導，幕僚表示，查爾斯不會排斥訪中。這樣的態度變化反映查爾斯從王儲到君主的身分與責任轉變，他必須較以往更顯「中立」。查爾斯於2022年9月登基。

英國君主按憲政規範須超越政黨政治，對外象徵英國政治的最大公約數，避免展現個人立場與好惡，但需在政府建議下，發揮一定的外交功能。

英國媒體回顧，仍是威爾斯親王（Prince of Wales，即王儲）時，查爾斯從未訪中，原因之一為中國的人權紀錄不佳。

查爾斯曾在1997年赴港出席香港主權移交儀式。

已故中國國家主席江澤民曾於1999年對英國進行國是訪問，當時是中華人民共和國成立以來，首次有中國國家元首對英國進行國事訪問。

在江澤民之後，對英國進行國是訪問的中國國家主席包括2005年的胡錦濤，以及2015年的習近平。

英國媒體回顧，2005年11月，就在胡錦濤結束訪英行程後沒多久，查爾斯遭英媒披露，曾在1997年自香港返英途中，在私人日記形容中共領導人是「駭人的老蠟像」。

2012年，西藏精神領袖達賴喇嘛訪英，查爾斯不僅出面接待，更與他在多張合影中，展現兩人的友好親近互動。

2015年習近平訪英時，查爾斯曾在倫敦克萊倫斯宮（Clarence House）與習近平茶敘，但未出席伊麗莎白二世在白金漢宮（Buckingham Palace）主持的國宴。

在此之前，2005年胡錦濤訪英期間，查爾斯同樣「不克出席」白金漢宮國宴。1999年，江澤民訪英，查爾斯也未出席中國駐英大使館舉行的宴會。

這些缺席紀錄當時引起媒體注意，外界曾解讀查爾斯缺席是「刻意為之」。

英中關係近期曾因為國家安全、香港等議題而趨於緊張，但隨著2024年7月上台的英國工黨政府標榜英中關係應尋求「務實」、「穩定」，查爾斯作為英國外交「秘密武器」，未來將如何被運用，值得關注。

英國明年擔任20國集團（G20）輪值主席，11月將在曼徹斯特（Manchester）主辦峰會。

曾任曼徹斯特市長的首相柏南（Andy Burnham）近日告訴英國「經濟學人」（The Economist）期刊，峰會提供增進對中關係的機會。

柏南提到，他曾在2015年接待訪問曼徹斯特的習近平，如今相隔12年，習近平「顯而易見」將在2027年再訪曼城，屆時習近平將看到曼城「改變很大」，而其中一部分就是「與中國合作的成果」。

查爾斯三世 查爾斯 訪中

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