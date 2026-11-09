埃及開羅以南火車追撞 數節車廂出軌至少7死112傷

埃及衛生部表示，兩列客運列車今天在開羅以南約76公里處相撞，造成至少7人死亡、112人受傷。

路透社報導，埃及國家鐵路局表示，一列從吉薩（Giza）開往法雍（Fayoum）的列車撞上另一列從開羅開往亞斯文（Aswan）列車的尾端，導致數節車廂出軌。

鐵路局表示，緊急應變人員正清理事故殘骸，以恢復開羅至北埃及（Upper Egypt）路線行車服務，但是未說明需要多久時間。

另一份聲明指出，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已經下令迅速調查，強調任何經查有疏失人員都應予追究責任。

埃及檢察機關表示，已經展開調查，以釐清這起事故的技術原因。

埃及擁有區域內歷史最悠久、規模最大鐵路網之一，儘管政府持續投入數十億埃及鎊推動鐵路網現代化，造成傷亡的事故仍時有所聞。

埃及歷來最嚴重鐵路災難發生於2002年，當時一場大火吞噬一列超載客運列車的7節車廂，造成至少360人死亡。