波蘭第二大城克拉科夫槍擊案 6死16傷

波蘭七日驚傳重大槍擊案，一名廿五歲波蘭籍男子先在家中殺害父母及一名姊妹，再駕車到波蘭第二大城克拉科夫市中心廣場向人群開火掃射，造成廣場上六人死亡、十六人受傷，傷者包括五名外籍人士。警方連開六槍制伏嫌犯，目前他正在醫院接受治療。波蘭國防部長將事件定調為恐怖攻擊。

槍擊發生於當地時間下午三時，地點是商店餐廳林立的中央市集廣場。這座中世紀廣場是克拉科夫最熱門觀光景點之一，當時人潮眾多。嫌犯蒙面駕駛一輛深色汽車，高速穿越廣場，並從駕駛座車窗朝外隨機開槍。

警方表示，嫌犯身穿迷彩服、頭戴頭盔並穿著防彈背心，使用ＡＲ─十五步槍犯案，車內另有數把槍械及彈藥。

現場流傳影片顯示，槍聲接連響起，民眾驚慌奔逃，廣場陷入混亂。另有影片拍到二人倒在染血的地面上，旁人正為他們急救。

警方接獲報案後三分鐘內趕抵現場，交火後制伏嫌犯將他送醫。槍擊案六名死者為四女二男，至少一人是英國公民，另有三名波蘭籍女性，其餘二人身分尚待確認。五名外籍傷者分別來自英國、奧地利、德國、葡萄牙及俄羅斯。傷者包括二名員警，其中一人身中三槍，頸部也受傷，情況危急。