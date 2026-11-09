傳英王考慮訪中 適逢女王中國行40年

法新社報導，一名英國王室高階幕僚告訴媒體，如果政府提出要求，英國國王查理三世會審慎考慮訪問中國大陸。

查理的母親、已故女王伊麗莎白二世曾於一九八六年十月「中英聯合聲明」簽署兩年後，與夫婿菲立普親王赴大陸國是訪問，走訪北京、上海及廣州，是唯一訪問過大陸的英國君主。

查理最近為期九天的加勒比海之行，凸顯他在處理敏感議題上的角色。訪問期間，奴隸制度賠償問題成為焦點。查理形容跨大西洋奴隸貿易是「駭人聽聞的不義之舉」，英國政府則正考慮是否為此道歉。

這名王室幕僚在查理結束加勒比海行程時指出，今年適逢女王赴大陸國是訪問四十周年。他表示，英國政府正逐漸形成一種模式，也就是請國王出面處理政治敏感度高、具挑戰性的局面。

這名幕僚表示，政治上保持中立的國王「樂於接受」職責中「艱難部分」，也能成為政府「極佳的祕密武器」。

這名幕僚表示：「無論是在環境議題扮演領導角色，或是與政治關係複雜的國家重新建立並深化關係，都是他全心投入的工作。」

查理即將滿七十八歲，仍在接受癌症治療。他今年稍早赴美國國是訪問，以細膩手法與美國總統川普互動，廣受讚譽。

英中關係多年以來一直緊張，原因包括英國前殖民地香港政治情勢爭議、對北京人權紀錄的批評，以及間諜活動指控。

不過，英國首相柏能正延續前任施凱爾審慎推動英中關係政策。施凱爾今年一月曾訪問北京。

查理的幕僚說：「中國是極為重要的國家，也是非常複雜的國家。安排行程時，會面臨許多複雜問題。」

查理一九九七年仍是王儲時，曾代表英國與時任大陸國家主席江澤民一同出席香港主權移交儀式。被問及柏能是否會請國王訪問大陸，柏能的發言人說，君主出訪問題「應由王室回答」。