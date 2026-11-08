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埃及兩列火車追撞 至少4死88傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
埃及吉薩省愛亞特8日發生火車追撞事故，民眾聚集在脫軌的列車附近。美聯社
埃及吉薩省愛亞特8日發生火車追撞事故，民眾聚集在脫軌的列車附近。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，埃及衛生部表示，位於首都開羅西南方約20公里的吉薩（Giza）附近，8日發生火車追撞事故，已知造成至少4人死亡、88人受傷。

埃及鐵路當局指出，一列從吉薩南下、開往開羅以南城市法尤姆（Fayoum）的火車，追撞另一列從開羅南下、開往阿斯旺（Aswan）的列車。現場照片顯示，多節車廂脫軌，甚至翻落路堤。

埃及衛生部表示，已派遣至少72輛救護車趕赴事故現場。當地媒體報導，死者中包括一名火車駕駛。埃及政府表示，當地醫院已進入「高度戒備狀態」，因應大量傷患送醫。

BBC報導，往返吉薩與上埃及（Upper Egypt）地區的列車服務已暫停。事故發生地點位於吉薩省尼羅河西岸的愛亞特（Al-Ayyat），埃及鐵路當局已派遣緊急應變小組及大型起重機前往現場協助救援。

愛亞特過去也曾發生埃及史上最嚴重的鐵路事故之一。2022年，當地一列火車發生火災，造成超過370人死亡。

埃及 火車 BBC

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