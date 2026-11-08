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西非塞內加爾外海1艘非法移民船沉沒 至少21死

中央社／ 達卡8日綜合外電報導

西非國家塞內加爾的內政部今天表示，1艘載有試圖以非法途徑移民者的船隻昨天在西部城鎮凱貝梅爾（Kebemer）外海沉沒，至少21人喪生。

路透社報導，凱貝梅爾位於塞內加爾首都達卡（Dakar）以北約180公里處。根據塞內加爾內政部聲明，截至昨晚已救起1人及尋獲21具遺體，搜救行動持續進行。聲明未說明船上載有多少人。

近年來已有數千人試圖從非洲西部偷渡到西班牙的加納利群島（Canary Islands）時在途中喪生。根據移民權益團體Walking Borders統計，光是今年1至5個月就有635人因此死亡。

西非 非法移民 移民

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