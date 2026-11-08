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前首相納吉繳清罰款仍難返家 居家服刑法律爭議牽動大馬政壇

中央社／ 吉隆坡8日專電

馬來西亞前首相納吉雖已繳付馬幣5000萬令吉罰款，居家服刑仍因法律解釋爭議暫緩執行。國家元首蘇丹依布拉欣發布聲明強調，有條件特赦令清楚明確、沒有歧義，任何質疑這項諭令的論點，都有違抗元首諭令之虞。後續法律爭議如何化解、納吉何時能返家服刑，持續牽動大馬政壇。

納吉（Najib Razak）今年9月18日獲有條件特赦，准許在繳付5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款並遵守相關條件後，改以居家服刑方式服完剩餘刑期至2028年8月23日；巫統（UMNO）11月6日代繳罰款後，高庭發出相關命令，納吉住宅也經憲報公告列為監獄，但居家服刑安排當晚因法律爭議暫緩，仍關押在加影監獄。

納吉的居家服刑生變，相繼引發政治效應。巫統支持者要求立即執行居家服刑命令，並要求徹查總檢察署暫緩執行的權限；副首相兼巫統主席阿末扎希今天稱，「居家服刑安排是根據國家元首作出的最終決定執行」，總檢察署有責任解釋法律及憲法條文，沒有必要再交由法庭處理。

首相安華（Anwar Ibrahim）7日表示，國家元首的權力與決定從未受到質疑，並指示總檢察長盡快尋求覲見元首，說明SRC國際公司（SRC International）案剩餘刑期及另一宗一馬案所涉及的法律問題。首相辦公室隨後證實，總檢察長已請求覲見元首。

回溯這起爭議事件，總檢察署6日聲明指出，主要涉及如何解釋「在繳付5000萬令吉罰款的條件下，以居家服刑方式服完剩餘刑期至2028年8月23日」文字，以及這項解釋對SRC國際公司案剩餘刑期的影響。

第一種解釋是，繳付5000萬令吉罰款，只是履行刑罰中的罰款部分，SRC國際公司案的監禁刑期仍持續至2028年8月23日。依照這項解釋，居家服刑是執行剩餘監禁刑期的替代方式或地點，並非終止監禁刑罰。

第二種解釋是，繳付5000萬令吉罰款，是使特赦全面生效的條件，將形成SRC國際公司案的全部刑罰，包括監禁刑罰，均被視為已執行完畢的法律效果。

另外，總檢察署聲明指出，高庭6日發出的「繳付罰款後釋放令」，一方面指示立即釋放納吉，另一方面又載明須居家服完剩餘刑期至2028年8月23日，因此有必要釐清其法律效力。

總檢察署聲明說，SRC國際公司案剩餘監禁刑期的法律地位，也影響納吉在一馬發展公司（1MDB）案中監禁刑罰的執行，尤其是法院命令規定，一馬案刑期須在SRC國際公司案監禁刑期執行完畢後開始。高庭則於10月14日駁回暫緩執行一馬案刑罰的聲請。

不過，國家王宮7日發布聲明指出，特赦權是聯邦憲法第42條所賦予的王室特權。這項有條件特赦令清楚、明確，沒有任何歧義，而且與他涉及的任何其他案件無關。這項權力的行使，應依君主立憲制度的地位與法治原則受到尊重。鑑於有條件特赦令中的所有條件均已履行，任何質疑這項諭令的論點，都有違抗國家元首陛下諭令之虞。

總檢察署同一天另聲明澄清，並未質疑或意圖暫停有條件特赦令。若SRC國際公司案刑期仍然有效，居家服完剩餘刑期並無問題；但若繳款後該案刑期在法律上被視為已完成，就須由法院裁定對一馬案刑期起算的影響。

現年73歲的納吉，因從主權財富基金一馬發展公司前子公司SRC國際公司轉出4200萬令吉到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢罪名成立。2022年8月入監服刑。

他原遭判處有期徒刑12年與2億1000萬令吉罰款，2024年2月獲特赦減刑，刑期降為6年，罰款減至5000萬令吉。

另外，納吉於2025年12月在一馬公司主要貪腐案中被定罪，另被判處15年監禁，目前正提出上訴。法院命令這項刑期須在SRC國際公司案刑期執行完畢後開始，而非兩案刑期同時執行。

罰款 刑法 特赦

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