以色列在野領袖組閣 3條路都難

紐約時報報導，以色列總統赫佐格七日宣布，授權在野陣營領袖、前參謀總長艾森科特籌組內閣。以色列十月廿七日舉行國會大選，沒有任何政黨或陣營取得過半席次，陷入政治僵局。

艾森科特最多有六周時間整合各黨組成聯合政府，但可能參與聯合政府的各方充滿歧見，成功組閣的希望不大，若艾森科特失敗，他的主要對手、現任總理內唐亞胡可能獲得組閣機會。

赫佐格表示，做決定前曾與兩人進行深入會談，並耗時一周諮詢取得國會席次的十一個政黨。最終艾森科特獲六十七名議員支持，超過內唐亞胡的四十六人，取得優先組閣資格。

以色列國會共一百廿席，須掌握六十一席才能過半。內唐亞胡陣營拿下五十三席，艾森科特及盟友取得四十八席，兩個阿拉伯政黨則創紀錄拿下十九席，成為左右組閣的關鍵力量。

艾森科特在Ｘ發文表示：「現在是成立全國緊急政府的時候了。我會竭盡所能，確保不負所託。」他有廿八天的時間組閣，必要時可再延長十四天。

不過，路透指出，艾森科特面臨的三條組閣途徑都困難重重。一是籌組少數政府，在關鍵議題上仰賴兩個阿拉伯政黨「聯合阿拉伯民主黨」與「聯合名單」支持；二是拉攏極端正統猶太教政黨，但他們以信仰為由拒絕讓該教派青年男子服役，艾森科特陣營則堅持極端正統派也必須保衛國家；第三條路是與內唐亞胡籌組聯合政府。分析人士認為，三種方案都不太可能實現。

儘管兩個阿拉伯政黨支持艾森科特優先組閣，他仍拒絕與兩政黨合作，表示對方尚未同意他提出的條件，包括承認以色列是猶太民主國家，以及公開認定哈瑪斯是必須瓦解的恐怖組織。此外，艾森科特陣營中的部分右翼政黨，也拒絕加入仰賴阿拉伯政黨支持的政府。

若艾森科特組閣失敗，赫佐格可另選人選，最可能是內唐亞胡，給予四周組閣時間。若第二人也失敗，國會還可推舉第三名議員，在十四天內做最後嘗試。若仍無人成功，國會將解散並重新選舉。新政府成立前，內唐亞胡將繼續擔任看守總理。

六十六歲的艾森科特立場中間偏右，二○二二年才踏入政壇，曾在二○二三年十月七日哈瑪斯攻擊以色列後，短暫加入內唐亞胡的戰時內閣，之後重返反對派。他曾抨擊內唐亞胡處理加薩戰事的方式，並誓言不與內唐亞胡共同執政。艾森科特的兒子與兩名姪甥輩親人均在加薩作戰時陣亡。