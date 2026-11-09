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以色列在野領袖組閣 3條路都難

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
以色列國防軍前參謀總長、正直黨領袖艾森科特十月廿八日國會大選結束後在特拉維夫黨總部揮舞以色列國旗。路透
以色列國防軍前參謀總長、正直黨領袖艾森科特十月廿八日國會大選結束後在特拉維夫黨總部揮舞以色列國旗。路透

紐約時報報導，以色列總統赫佐格七日宣布，授權在野陣營領袖、前參謀總長艾森科特籌組內閣。以色列十月廿七日舉行國會大選，沒有任何政黨或陣營取得過半席次，陷入政治僵局。

艾森科特最多有六周時間整合各黨組成聯合政府，但可能參與聯合政府的各方充滿歧見，成功組閣的希望不大，若艾森科特失敗，他的主要對手、現任總理內唐亞胡可能獲得組閣機會。

赫佐格表示，做決定前曾與兩人進行深入會談，並耗時一周諮詢取得國會席次的十一個政黨。最終艾森科特獲六十七名議員支持，超過內唐亞胡的四十六人，取得優先組閣資格。

以色列國會共一百廿席，須掌握六十一席才能過半。內唐亞胡陣營拿下五十三席，艾森科特及盟友取得四十八席，兩個阿拉伯政黨則創紀錄拿下十九席，成為左右組閣的關鍵力量。

艾森科特在Ｘ發文表示：「現在是成立全國緊急政府的時候了。我會竭盡所能，確保不負所託。」他有廿八天的時間組閣，必要時可再延長十四天。

不過，路透指出，艾森科特面臨的三條組閣途徑都困難重重。一是籌組少數政府，在關鍵議題上仰賴兩個阿拉伯政黨「聯合阿拉伯民主黨」與「聯合名單」支持；二是拉攏極端正統猶太教政黨，但他們以信仰為由拒絕讓該教派青年男子服役，艾森科特陣營則堅持極端正統派也必須保衛國家；第三條路是與內唐亞胡籌組聯合政府。分析人士認為，三種方案都不太可能實現。

儘管兩個阿拉伯政黨支持艾森科特優先組閣，他仍拒絕與兩政黨合作，表示對方尚未同意他提出的條件，包括承認以色列是猶太民主國家，以及公開認定哈瑪斯是必須瓦解的恐怖組織。此外，艾森科特陣營中的部分右翼政黨，也拒絕加入仰賴阿拉伯政黨支持的政府。

若艾森科特組閣失敗，赫佐格可另選人選，最可能是內唐亞胡，給予四周組閣時間。若第二人也失敗，國會還可推舉第三名議員，在十四天內做最後嘗試。若仍無人成功，國會將解散並重新選舉。新政府成立前，內唐亞胡將繼續擔任看守總理。

六十六歲的艾森科特立場中間偏右，二○二二年才踏入政壇，曾在二○二三年十月七日哈瑪斯攻擊以色列後，短暫加入內唐亞胡的戰時內閣，之後重返反對派。他曾抨擊內唐亞胡處理加薩戰事的方式，並誓言不與內唐亞胡共同執政。艾森科特的兒子與兩名姪甥輩親人均在加薩作戰時陣亡。

在野 內唐亞胡 以色列 聯合政府

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