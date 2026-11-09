聽新聞
0:00 / 0:00

暖化威脅 氣候峰會土耳其登場蒙陰影

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈、國際中心／安塔利亞報導
第卅一屆氣候峰會今在土耳其安塔利亞揭幕，兩個月前，會場所在地才爆發森林野火，林木被燒得焦黑枯黃，現場留下大片火燒痕跡。 記者張文玠／攝影
第卅一屆氣候峰會今在土耳其安塔利亞揭幕，兩個月前，會場所在地才爆發森林野火，林木被燒得焦黑枯黃，現場留下大片火燒痕跡。 記者張文玠／攝影

近兩百個國家代表今天齊聚土耳其，參加第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）開幕。然而，地緣政治、氣候融資及化石燃料等議題引發的緊張情勢，讓外界懷疑峰會能否在應對氣候危機方面取得重大突破。

法新社報導，這次為期兩周的氣候談判在土國安塔利亞舉行，將有超過十萬人參與。化石燃料是氣候變遷的主要因素，但各國似乎不太可能採取更嚴格管制措施。此外，預算吃緊的已開發國家也不願承諾提供更多資金，協助開發中國家因應氣候變遷衝擊。中東戰爭引發的能源危機及生活成本壓力，也為這場峰會蒙上陰影

聖嬰發威 今明年更炎熱

今年尼泊爾發生致命冰川崩塌洪災、歐洲遭遇極端熱浪、印尼發生大規模野火，學界認為都和氣候變遷有關。氣象預測顯示，強度異常的聖嬰現象將於今年稍晚達到高峰，進一步加劇極端天氣，可能使今年或明年成為有紀錄以來最熱的一年。

聯合國九月警告，全球升溫恐比工業化前水準高出攝氏一點五度，將突破「巴黎協定」設定的積極控溫門檻；各種資料都指向，極端天氣恐愈來愈劇烈。

土耳其擔任COP31主席國，澳洲則負責主導談判。COP31主席、土耳其環境部長庫倫表示，本屆峰會將致力於「把過去幾屆會議承諾轉化為實際成果」。

除正式談判，土耳其也推動「電氣化」，目標是將全球能源需求由電力滿足的比率，從目前約百分之廿提高至二○三五年百分之卅五。

各國在COP28達成里程碑協議，承諾逐步脫離化石燃料，但如何將承諾轉化為實際行動始終難以取得共識。去年巴西COP30會議最終達成的協議並未明確提及化石燃料，原因是產油國反對納入。觀察人士表示，土耳其與澳洲有意避免重演去年圍繞化石燃料爭執。

另一方面，近期選舉結果也有助氣候倡議人士。近期民主黨在美國期中選舉大勝掌控國會，宣稱全球暖化是騙局的美國總統川普遭受重挫。美國國會代表團將出席COP31，但川普政府不會參與談判。

會場所在 野火燒67小時

第卅一屆氣候峰會今在土耳其安塔利亞揭幕，就在兩個月前，會場所在的阿克蘇區爆發森林野火，迫使七二○人撤離，延燒六十七小時才撲滅，凸顯極端災難迫近每個人的身邊。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會。本報記者昨直擊發生野火的近郊山區，赫見原本棕色的樹幹燒成焦黑，無數燒毀的殘枝躺在地上，地面布滿燃燒後的黑色灰燼。

當地恰姆利賈村村長達斯回憶野火景象：「火勢非常猛烈，我們真的很害怕。全村的人都沒睡、整裝待命撤離，好險火沒有燒到我們這邊。」

氣候峰會 暖化 陰影

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

COP31將登場 環境部同步啟動論壇掌握資訊

COP31主辦國減排成效不彰 土耳其甲烷排放量高居全球第五

選舉慘敗後川普兩線推和談！稱俄烏將有「大協議」 伊朗核談判露曙光

美國期中選舉後 伊朗問題仍陷僵局

相關新聞

暖化威脅 氣候峰會土耳其登場蒙陰影

近兩百個國家代表今天齊聚土耳其，參加第卅一屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）開幕。然而，地緣政治、氣候融資及化石燃料等議題引發的緊張情勢，讓外界懷疑峰會能否在應對氣候危機方面取得重大突破。

COP31／危機如此迫切！峰會所在地 才剛遭野火肆虐

前言：聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會，密切關注台灣面對氣候變遷的四大課題：極端災難與調適、聚焦化石燃料退場的談判、借鏡土耳其能源轉型、台灣與國際減碳合作。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性、一同為氣候危機發聲。

COP31／暖化帳單遞到眼前 逼各國回應

聯合國氣候峰會（COP31）今將在土耳其安塔利亞開幕，展開為期兩周的氣候談判。今年有兩股重大驅動力，讓峰會格外受注目。一是伊朗戰爭帶來的能源危機；二是世界各地接連發生重大氣候災害，兩者都衝擊民眾生活成本和安全，都迫使各國必須做出回應。

黃仁勳捲女間諜風波 長女突取消赴韓

輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國大陸女間諜黃樂交往之際，長女黃敏珊突然取消原訂八日展開的南韓訪問。美國新聞網站Axios報導，相關疑雲引發美國國會關切，民主黨參議員昆斯說，將針對川普政府與黃仁勳報導展開調查。

傳英王考慮訪中 適逢女王中國行40年

法新社報導，一名英國王室高階幕僚告訴媒體，如果政府提出要求，英國國王查理三世會審慎考慮訪問中國大陸。

波蘭第二大城克拉科夫槍擊案 6死16傷

波蘭七日驚傳重大槍擊案，一名廿五歲波蘭籍男子先在家中殺害父母及一名姊妹，再駕車到波蘭第二大城克拉科夫市中心廣場向人群開火掃射，造成廣場上六人死亡、十六人受傷，傷者包括五名外籍人士。警方連開六槍制伏嫌犯，目前他正在醫院接受治療。波蘭國防部長將事件定調為恐怖攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。