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COP31／暖化帳單遞到眼前 逼各國回應

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／安塔利亞報導
土耳其安塔利亞森林野火留下滿地焦黑草木與紅土，景象怵目驚心。 記者張文玠／攝影
土耳其安塔利亞森林野火留下滿地焦黑草木與紅土，景象怵目驚心。 記者張文玠／攝影

聯合國氣候峰會（COP31）今將在土耳其安塔利亞開幕，展開為期兩周的氣候談判。今年有兩股重大驅動力，讓峰會格外受注目。一是伊朗戰爭帶來的能源危機；二是世界各地接連發生重大氣候災害，兩者都衝擊民眾生活成本和安全，都迫使各國必須做出回應。

今年八月，尼泊爾冰川崩塌釀成超大洪災，造成一千四百人死亡，再次喚起全球對氣候變遷的警覺。格陵蘭冰川學家柯根（William Colgan）接受本報訪問時指出：「不只尼泊爾，格陵蘭和阿拉斯加的永凍層都在融化，一旦達到臨界點，系統會突然翻轉成不穩定的狀態，產生重大後果。」

歐洲今年夏天的熱浪奪走五萬人性命，「刺胳針」二○二六年健康與氣候變遷倒數計時報告估計，二○二五全球平均每人暴露的熱浪日為十三點五天；報告另推估，二○二三年全球約七十一萬人死亡與高溫有關，創歷史新高。

「這些危機讓我們看到，能源、糧食、水和城市其實是同一個相互連結的系統。一處承壓，漣漪就擴散到整個經濟與人們的生活。」世界資源研究所（ＷＲＩ）執行長達斯古普塔表示，在戰爭、貿易緊張、多邊主義四處承壓的時代，峰會是少數能讓全球齊聚一堂的場合，需要各國拿出魄力，除了口頭承諾，更要拿出能強化經濟、改善民生的行動方案。

達斯古普塔分析，今年有三個領域值得關注，一是主席國提出的二○三五年電氣化達百分之三十五目標，並以真正的潔淨電力、更好的電網和更高的能源效率作為支撐，同時逐步脫離化石燃料。二是新興經濟體如何取得氣候融資，加速能源轉型和調適氣候挑戰；最後則是海洋，過去各國一直低估和輕忽海洋能帶來的氣候行動。

這三個領域都和台灣息息相關，電氣化考驗台灣的綠電與電網；身為海島國家，台灣面對海平面上升與海洋生態變化首當其衝，台灣在海洋觀測與資料上的實力，可望成為參與國際氣候行動的切入點。從冰川崩塌、熱浪到乾旱，氣候危機已成為民眾的生活帳單，未來兩周的談判能否端出具體行動，各界都在看。

暖化 帳單 尼泊爾

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