美國、巴西選舉意外結果 反讓 COP31 罕見迎接樂觀氛圍

聯合國第31屆氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）9日起在土耳其安塔利亞登場，來自200多國的數萬名代表都將與會，聚焦地緣政治變遷、氣候融資、減排甲烷及電氣化等議題。近來美國及巴西選舉都出現意外的結果，帶給全球抗暖化正向發展，迎來罕見的樂觀氛圍。

COP31將從9日舉行到20日，這次會議的特點之一是由地主國土耳其主持，同時由澳洲監督技術性談判；雙方關係將是能否達成任何突破的關鍵。

先前在大選擊敗對全球暖化持懷疑態度對手的巴西總統魯拉，親赴土耳其出席，其他出席會議的國家領袖只有土耳其總統厄多安及英國首相柏南等少數幾人。巴西是去年COP30的主辦國，且提出兩項新路徑來引導全球達成重要的減碳目標。

美國這次將再度不派官員出席COP31，但由於民主黨在國會期中選舉中大勝，有機會挑戰總統川普對氣候變遷與環境法規的立場。

歐洲氣候基金會（ECF）執行長杜比安娜表示，一些先前擔心傷害與美國關係的國家，現在將更勇於主張採取更強力的氣候行動，「COP31可能是鐘擺轉向的關鍵時刻」，受氣候變遷影響最大的國家「現在將提高分貝」。

COP31將聚焦於另一項所有國家都可能接受的新主張，就是電氣化。土耳其推動一項保證，要求2035年時全球最終能源消費量中有35%是電力。歐洲主張儘可能多用乾淨能源；但即使沒有這些步驟，排碳量也將因為能源效率改善而減少。

另一項重點是各國加強承諾減少甲烷排放量，包括法國提議全球在2035年之前將甲烷排量減少75%。一些小型島國面對氣溫升高及海平面上升的風險最大，將力主巴黎協定所訂的攝氏1.5度目標不會遭到放棄。

融資問題依然是COP31的重中之重。開發中國家要求已開發國家每年至少提供3,000億美元基金，但歐盟氣候主管胡克斯特拉已排除任何新的承諾，但這次會議預料將熱烈討論提高調適融資額兩倍的議題。

COP31也將出現一項高爭議的議題：氣候科學。COP31將為「全球盤點」奠基，判斷哪些國家遵守承諾、及各國還須加強那些工作，在2028年的COP33做出結論，但問題在於各國沒有支持這項工作的科學報告。印度等開發中國家堅持需要更多時間準備。