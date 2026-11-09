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COP31／危機如此迫切！峰會所在地 才剛遭野火肆虐

聯合報／ 特派記者林奐成洪欣慈／安塔利亞報導
COP31聯合國氣候峰會將在土耳其安塔利亞登場，市區公車站旁設有「世界的未來在土耳其」宣傳看板，民眾騎乘單車經過。 記者張文玠／攝影
COP31聯合國氣候峰會將在土耳其安塔利亞登場，市區公車站旁設有「世界的未來在土耳其」宣傳看板，民眾騎乘單車經過。 記者張文玠／攝影

前言：聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第六年派採訪團全程參與氣候峰會，密切關注台灣面對氣候變遷的四大課題：極端災難與調適、聚焦化石燃料退場的談判、借鏡土耳其能源轉型、台灣與國際減碳合作。本次採訪由國泰金控擔任共同倡議夥伴，不干預選題與採訪寫作，支持新聞獨立性、一同為氣候危機發聲。

聯合國第卅一屆氣候峰會（COP31）今天在土耳其安塔利亞揭幕，兩個月前，會場所在的阿克蘇區（Aksu）才爆發森林野火。耶希爾卡拉曼村（Yeşilkaraman）村長迪克曼說，「大家看到煙往天上冒才發現，火勢蔓延得非常快，開始燒進幾個村子，景象非常可怕」。

土國媒體報導，這起野火起於一片松樹林並蔓延十公里，當局出動逾一千三百人、一八三輛消防車和十幾架直升機滅火，七二○人撤離，三千戶停電。

以往氣候宜人的安塔利亞，近年夏天最高溫飆破攝氏四十五度，野火日益嚴重。「氣候條件變得很糟，熱的時候非常熱，冷的時候非常冷。農業受到嚴重傷害，作物、蔬果一個晚上就被霜凍傷而賣不出去，損失很大。」迪克曼說。

極端氣候考驗土國防災能力。伊斯坦堡大學環境學者塞倫吉爾（Yusuf Serengil），接受本報訪問時憂心說：「氣候變遷加劇災害風險，尤其是野火與熱浪，某些日子多處同時火災，滅火資源不堪負荷；氣候風險惡化的速度，快過政府強化預防、整備與應變能力的速度。」

他指出，土耳其高度暴露於自然災害風險之下，乾旱與水資源短缺，很可能是未來數十年最嚴峻的挑戰。

然而，土國缺乏足夠的「災害風險降低」機制，使得災難更加嚴重；許多高風險社區缺乏足夠保護，政府必須加大投資「早期預警能力」，以支援地方及時採取行動。

氣候峰會如何拯救地球？塞倫吉爾強調，大氣二氧化碳濃度和全球氣溫持續上升，凸顯全球邁向淨零碳排的進展遠遠落後。他認為，峰會討論的議題過多，可能稀釋外界對聯合國減碳目標的關注，並呼籲：「本屆峰會應聚焦於快速的減排，以及具持久性的碳移除這兩個核心目標。」

峰會 氣候峰會 氣候變遷

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